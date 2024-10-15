Тонны запрещенных химикатов: полиция Испании изъяла контрабанду, направлявшуюся в РФ

Химическая продукция поставлялась в Россию через подставную компанию, которой управляют граждане из РФ.

Испанская полиция изъяла 13 тонн запрещенных химикатов, в частности, "возможных" компонентов химического оружия, направлявшихся в Россию, несмотря на антироссийские санкции.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению полиции, арестованы четыре подозреваемых участника преступной группировки, что, вероятно, пыталось обойти санкции Запада, незаконно поставляя химическую продукцию в Россию через подставную компанию, которой руководят "граждане российского происхождения".

В Нацполиции и налоговой службе заявили, что в ходе расследования был выявлен факт того, что химические вещества, находящиеся под международными санкциями, а некоторые из них возможны прекурсорами химического оружия или нервно-паралитических веществ, экспортировались в прошлом с помощью этой структуры компании.

В заявлении служб речь не идет о том, какие именно химикаты были изъяты во время операции.

Где именно обнаружили химикаты

Химическая продукция была обнаружена в контейнере в порту Барселоны. Четверо подозреваемых арестованы в соседних селах Сант-Фелиу-де-Гишольс, Серданьола-дель-Вальес и Санта-Перпетуа-де-Могода. Их обвиняют в контрабанде запрещенных товаров.

Полиция сообщила, что испанская компания создала сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под международные санкции.

Оказалось, что у испанской компании была дочерняя компания в Москве, получавшая химикаты, а также несколько подставных компаний в Армении и Кыргызстане, чтобы скрыть настоящее предназначение товаров, которые позже были перенаправлены в Россию, добавили они.

О чем заявляет ЕС

Европейский Союз, введший широкие санкции против РФ с 2022 года, заявил, что делает шаги против компаний, поставляющих товары двойного назначения в Россию через страны Центральной Азии, чтобы обойти санкции.

США и Британия обвинили РФ в нарушении международного запрета на использование химического оружия на поле боя в Украине, а Лондон ввел санкции против войск, которые, по его словам, принимали участие в его применении.

Однако Россия неоднократно отрицала эти обвинения, а спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в мае, что Москва придерживается обязательств по договору о запрете химического оружия.

Напомним, несмотря на санкции , РФ покупает промышленные товары в ФРГ. Это нашли расследователи сети SWR.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.