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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Топ-чиновник Индии отменил свою поездку на парад в Москву

Причиной отказа называют обострение отношений с Пакистаном.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Раджнатх Сингх

Раджнатх Сингх / © Associated Press

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх передумал ехать в Москву на военный парад 9 мая, став первым высокопоставленным чиновником из-за границы, отказавшимся от участия в мероприятии.

Об этом сообщает India Today.

Решение Сингха не ехать в Москву, по данным издания, принято после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди также предварительно отменил свой визит в Россию. Причиной смены планов называют обострение в отношениях с Пакистаном.

В то же время, Индия не отказывается от символического присутствия на параде. Как уточняет издание, делегацию страны возглавит государственный министр обороны Санджай Сет — заместитель Сингха.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич заболели накануне поездки в Москву парадом 9 мая.

Позже в партии Smer премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что его поездка на парад 9 мая в Москву все еще остается в планах.

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