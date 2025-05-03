Топ-чиновник Индии отменил свою поездку на парад в Москву

Раджнатх Сингх / © Associated Press

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Министр обороны Индии Раджнатх Сингх передумал ехать в Москву на военный парад 9 мая, став первым высокопоставленным чиновником из-за границы, отказавшимся от участия в мероприятии.

Об этом сообщает India Today.

Решение Сингха не ехать в Москву, по данным издания, принято после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди также предварительно отменил свой визит в Россию. Причиной смены планов называют обострение в отношениях с Пакистаном.

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В то же время, Индия не отказывается от символического присутствия на параде. Как уточняет издание, делегацию страны возглавит государственный министр обороны Санджай Сет — заместитель Сингха.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич заболели накануне поездки в Москву парадом 9 мая.

Позже в партии Smer премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что его поездка на парад 9 мая в Москву все еще остается в планах.