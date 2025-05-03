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Топ-чиновник Индии отменил свою поездку на парад в Москву
Причиной отказа называют обострение отношений с Пакистаном.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх передумал ехать в Москву на военный парад 9 мая, став первым высокопоставленным чиновником из-за границы, отказавшимся от участия в мероприятии.
Об этом сообщает India Today.
Решение Сингха не ехать в Москву, по данным издания, принято после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди также предварительно отменил свой визит в Россию. Причиной смены планов называют обострение в отношениях с Пакистаном.
В то же время, Индия не отказывается от символического присутствия на параде. Как уточняет издание, делегацию страны возглавит государственный министр обороны Санджай Сет — заместитель Сингха.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич заболели накануне поездки в Москву парадом 9 мая.
Позже в партии Smer премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что его поездка на парад 9 мая в Москву все еще остается в планах.