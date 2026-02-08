Топ-чиновник Великобритании ушел в отставку из-за скандала с Эпштейном − детали

Великобритания / © Getty Images

Реклама

Морган Максуини ушел в отставку с поста главы аппарата лидера Лейбористской партии Сэра Кира Стармера. Причиной послужили обвинения в его рекомендации назначить Питера Мандельсона послом в США, что вызвало критику среди депутатов партии. Лорд Мандельсон ранее был уволен с должности посла после того, как появились документы, свидетельствующие о его контактах с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Об этом сообщает агентство Sky News.

В заявлении Максуини он признал ошибочным свое решение и взял на себя полную ответственность:

Реклама

"Решение о назначении Мандельсона нанесло вред нашей партии, нашей стране и доверию к политике. В этих обстоятельствах единственным правильным шагом является отойти в сторону".

Он добавил, что продолжит поддерживать премьер-министра и партию, а также подчеркнул важность реформ в процедуре проверки кандидатов на высокие должности.

Сэр Кир Стармер назвал отставку Максуини "честным решением" и поблагодарил его за вклад в стабилизацию партии и успешную предвыборную кампанию.

Документы по Мандельсону переданы межпарламентскому комитету по вопросам разведки и безопасности, он отрицает какие-либо нарушения и извинился перед жертвами Эпштейна.

Реклама

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер, никогда не связанный с покойным финансистом, осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, но из-за него Стармер рискует потерять свой пост.