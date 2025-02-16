Топ-чиновники США отправляются в Саудовскую Аравию: кто примет участие в переговорах

Впервые через несколько лет должны встретиться российские и американские чиновники.

Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на слова Виткоффа в эфире Fox News:

Переговоры топ-чиновников США и РФ должны состояться перед запланированной встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Я еду сегодня вечером. Я поеду туда с советником по национальной безопасности, и мы будем проводить встречи по указанию президента, и, надеюсь, мы добьемся действительно хорошего прогресса", – сказал Виткофф.

Спецпосланник Трампа возразил, что Украина была исключена из переговоров, но не ответил, приглашали ли украинских чиновников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украину не приглашали на встречу в Саудовскую Аравию.