Топ должностное лицо США ушло в отставку из-за войны с Ираном: что произошло
Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент объявил об отставке, заявив, что не может поддерживать войну с Ираном и призвал пересмотреть курс Вашингтона.
Соответствующее заявление он адресовал президенту США Дональду Трампу.
В своем обращении Кент отметил, что не может «с чистой совестью поддерживать» войну, которая, по его мнению, не была необходима для безопасности Соединенных Штатов.
«Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране», — подчеркнул он.
По словам Кента, нынешний конфликт противоречит принципам политики «Америка, прежде всего», с которыми Дональд Трамп шел на выборы и которые декларировал во время своего первого президентского срока.
Он также заявил, что война могла быть спровоцирована внешним давлением и информационной кампанией, сформировавшей в США о-военные настроения.
Кент напомнил, что в первую администрацию Трампа Вашингтону удавалось применять силу без втягивания страны в длительные конфликты. В то же время, он предупредил о риске повторения ошибок прошлых войн на Ближнем Востоке.
Отдельно чиновник вспомнил свой боевой опыт и личные потери, подчеркнув, что не готов поддерживать дальнейшую эскалацию.
«Я не могу поддержать отправку следующего поколения на войну, которая не приносит пользы американскому народу», — отметил он.
В своем заявлении Кент призвал президента США пересмотреть политику по Ирану и изменить курс во избежание затягивания страны в новый продолжительный конфликт.
Ситуация разворачивается на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке.
В частности, Иран атаковал ряд объектов в регионе. По данным СМИ, под удары дронов попали посольство США и гостиница "Аль-Рашид" в Багдаде, а также нефтяные объекты, в том числе месторождение Маджнун на юге Ирака.
В Объединенных Арабских Эмиратах временно закрывали воздушное пространство из-за угроз атак. Также была приостановлена работа крупного газового месторождения «Шах» после удара дрона, вызвавшего пожар. В Фуджейре зафиксировали возгорание в нефтепромышленной зоне.
Параллельно Израиль нанес точечный удар по Тегерану, в результате которого, по данным источников, был ликвидирован один из ключевых военных лидеров Ирана — Гулямрез Солейман, командующий организацией «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции.
Ранее издание Axios сообщило, что США и Иран проводят тайные переговоры. Американский чиновник отметил, что Арагчи присылал Виткоффу текстовые сообщения, в которых особое внимание было уделено прекращению военных действий.