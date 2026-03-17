Топ должностное лицо США ушло в отставку из-за войны с Ираном: что произошло

США / © Associated Press

Реклама

Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент объявил об отставке, объяснив свое решение несогласием с политикой Вашингтона по Ирану.

Соответствующее заявление он адресовал президенту США Дональду Трампу.

В своем обращении Кент отметил, что не может «с чистой совестью поддерживать» войну, которая, по его мнению, не была необходима для безопасности Соединенных Штатов.

Реклама

«Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране», — подчеркнул он.

Сообщение в социальных сетях. / © Фото из открытых источников

По словам Кента, нынешний конфликт противоречит принципам политики «Америка, прежде всего», с которыми Дональд Трамп шел на выборы и которые декларировал во время своего первого президентского срока.

Он также заявил, что война могла быть спровоцирована внешним давлением и информационной кампанией, сформировавшей в США о-военные настроения.

Кент напомнил, что в первую администрацию Трампа Вашингтону удавалось применять силу без втягивания страны в длительные конфликты. В то же время, он предупредил о риске повторения ошибок прошлых войн на Ближнем Востоке.

Реклама

Отдельно чиновник вспомнил свой боевой опыт и личные потери, подчеркнув, что не готов поддерживать дальнейшую эскалацию.

«Я не могу поддержать отправку следующего поколения на войну, которая не приносит пользы американскому народу», — отметил он.

В своем заявлении Кент призвал президента США пересмотреть политику по Ирану и изменить курс во избежание затягивания страны в новый продолжительный конфликт.

Ситуация разворачивается на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Реклама

В частности, Иран атаковал ряд объектов в регионе. По данным СМИ, под удары дронов попали посольство США и гостиница "Аль-Рашид" в Багдаде, а также нефтяные объекты, в том числе месторождение Маджнун на юге Ирака.

В Объединенных Арабских Эмиратах временно закрывали воздушное пространство из-за угроз атак. Также была приостановлена работа крупного газового месторождения «Шах» после удара дрона, вызвавшего пожар. В Фуджейре зафиксировали возгорание в нефтепромышленной зоне.

Параллельно Израиль нанес точечный удар по Тегерану, в результате которого, по данным источников, был ликвидирован один из ключевых военных лидеров Ирана — Гулямрез Солейман, командующий организацией «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции.

Ранее издание Axios сообщило, что США и Иран проводят тайные переговоры. Американский чиновник отметил, что Арагчи присылал Виткоффу текстовые сообщения, в которых особое внимание было уделено прекращению военных действий.