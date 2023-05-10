Топ курортов для российской элиты: где первые лица РФ проводят майские каникулы

Персональные самолеты первых лиц России на майские праздники улетели из страны. Российская элита проводит свои майские выходные на иностранных курортах.

Это выяснил канал "Можем объяснить" с помощью публичного сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов Flightradar24.

Как поясняет источник, в России зафиксировано резкое падение внутреннего туризма, поэтому "продажа путевок по стране на летний сезон снизилась вдвое в 2023 году".

Российская элита проводит свои майские выходные на иностранных курортах. Фото: Можем объяснить

Где отдыхают первые лица РФ

Герман Греф (его имя содержится в санкционных списках) — генеральный директор "Сбербанка", а также один из ведущих бизнесменов, работающих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительства Российской Федерации, несущего ответственность за аннексию Крыма и войну в Украине. На русские майские праздники Греф улетел в Африку.

Согласно данным Flightradar24, 3 мая связанный с ним Gulfstream G650 приземлился в столице Намибии — Виндхуке и находится там до сих пор. Согласно реестру воздушных судов, этот самолет зарегистрирован непосредственно на "Сбербанке". У Грефа есть еще один Gulfstream, но сейчас его маячки отключены. Известно, что перед началом войны два его самолета летали в Эфиопию, на Антигуа и Барбуду и в Доминикану.

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли Российской Федерации — снова предпочел Турцию.

30 апреля самолет главы Минпромторга Sukhoi Superjet 100-95B приземлился в Стамбуле. Там он находился пять дней. Отдыха могла помешать смерть Валентина Юдашкина.

3 мая самолет чиновника улетел из Турции, а через три дня приземлился в Москве. В этот же день Мантуров посетил похороны модельера.

Кокаиновый борт приземлился на Гоа. Ил-96 с бортовым номером RA-96023 фигурировал по делу о прекращении поставок наркотиков из Аргентины в Россию. Этот самолет перевозит секретаря Совбеза Николая Патрушева. Впрочем, им пользуется и руководство МИД РФ: 23 апреля на нем летал в Нью-Йорк Сергей Лавров, чтобы выступить во время Совета безопасности ООН.

Рустам Миниханов провел майские в Абу-Даби. 4 мая самолет главы Татарстана Dassault Falcon 8X из Казани улетел в этот эмират. Позже на странице Миниханова, каждое утро отчитывающееся о своей работе, возникла пауза. 8 мая в преддверии парада его лайнер вылетел назад. А сегодня Миниханов опубликовал традиционное рабочее фото с видами Казани.

Напомним, В Москву 9 мая прибыли президенты нескольких стран. В ГУР убеждены, что так россияне обезопасили себя от "неприятностей".

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