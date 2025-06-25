Топ-пропагандист в РФ угрожает отправить КВН-щиков на войну за шутку о нем

В РФ хотять мобилизировать КВНщиков

Реклама

Экс-глава «Роскосмоса», один из топ-пропагандистов Кремля и так называемый «сенатор» от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку о себе, прозвучавшую в эфире КВН.

Угрозу Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале. Он пригрозил отправить участников КВН на войну против Украины.

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас „с огоньком“, как говорится. Так что вместо унылого г*вна, в который превратился КВН, мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны „Князь Вандал Новгородский“, довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой», — пригрозил пропагандист.

Реклама

Отметим, что сценке космонавт отказывается лететь в космос, потому что у него появилась девушка. Сама шутка касалась докторской диссертации Рогозина. В частности, комики пошутили, что диссертация бывшего главы Роскосмоса якобы содержит фразу «космос на телку не меняют».

Ранее в ГУР сообщили, что Россия усиливает информационный террор на оккупированных территориях.