Топливный коллапс приближается: украинский дрон остановил один из крупнейших НПЗ России

Пожар на НПЗ в Кстово / Архивное фото

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В среду, 24 июня 2026 года, вблизи города Кстово в Нижегородской области украинский беспилотник нанес удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу NORSI, чтобы ослабить ключевой источник финансирования войны агрессора. В результате этой атаки предприятие, расположенное в 450 километрах к востоку от Москвы и второе по объемам производитель бензина в РФ, было вынуждено приостановить свою работу.

О последствиях успешного удара по стратегическому российскому предприятию пишет Reuters.

Повреждения и последствия для производства

По данным источников в отрасли, атака серьезно повредила установку первичной переработки нефти АВТ-5. Эта установка имеет мощность 12 000 метрических тонн в сутки, что составляет около четверти общей производительности всего завода. Из-за этого инцидента Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (SPIMEX) уже полностью остановила продажу дизельного топлива и бензина из NORSI.

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«Промышленный объект был поврежден в результате падения обломков беспилотника, и два человека погибли», — заявил в Telegram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, традиционно не назвав само предприятие.

Угроза топливного кризиса

Завод NORSI способен ежегодно перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти, выпуская 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизеля, 2 миллиона тонн мазута и около 500 тысяч тонн битума. Источники отмечают, что выведение из строя такого мощного предприятия гарантированно усугубит ситуацию с дефицитом горючего по всей России.

На заводе надеются использовать другие установки для возобновления работы в ближайшее время, однако владельцы предприятия из компании «ЛУКойл» отказались давать какие-либо комментарии по ситуации.

Напомним, по оценкам источников Reuters, ранее пораженный дронами Московский НПЗ не возобновит работу раньше, чем за 6 месяцев . Предприятие на юге российской столицы дважды атаковали в течение июня, после чего его остановили.

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