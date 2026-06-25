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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Топливный коллапс в России: сокрушительные удары по НПЗ парализуют оккупационную армию Путина

Масштабное уничтожение вражеской нефтеперерабатывающей инфраструктуры уже привело к беспрецедентным последствиям внутри страны-агрессорки и заставило местные власти возвращаться к советским методам жесткого ограничения гражданских.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Удары по российским НПЗ

Из-за уничтожения российских НПЗ Кремль не сможет обеспечивать свою армию горючим / © ТСН.ua

В конце июня 2026 года из-за масштабных атак украинских сил обороны по российским НПЗ армия страны-агрессорки предстала перед угрозой критической нехватки горючего. Если дефицит нефтеперерабатывающих мощностей существенно возрастет, Москва физически не сможет одновременно снабжать бензином и дизелем свои войска, бизнес и гражданское население.

О неутешительных перспективах для путинских войск рассказал эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире «Киев24».

Критическая граница дефицита

Текущий процент дефицита нефтеперерабатывающих мощностей в размере 25% будет только расти. Критическая отметка наступит тогда, когда этот показатель приблизится к 50-60 процентам, ведь тогда российские власти не смогут удовлетворить все внутренние потребности. Это напрямую ударит по логистической инфраструктуре, питающей российские вооруженные силы на территории Украины.

"Критическая отметка уже будет ближе к 50-60, когда РФ не сможет обеспечивать внутренние потребности армии Российской Федерации, логистической инфраструктуры, бизнесов и, соответственно, населения", - подчеркнул эксперт.

Ввод талонной системы

Чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию, власти России уже начали зажимать именно гражданское население. В некоторых российских регионах местные администрации начали внедрять систему талонов, чтобы строго контролировать объемы продаж горючего в одни руки. Специалисты считают это прямым признаком развертывания систематического кризиса внутри страны-агрессорки.

"Они вводят талонную систему, которая позволяет контролировать отпуск горючего в одни руки, и это свидетельствует о систематическом кризисе", - пояснил Олег Саркиц.

Напомним, Московский нефтеперерабатывающий завод, потерпевший удары беспилотников, предположительно, не возобновит работу в ближайшее время . По оценкам источников западных СМИ, речь идет о не менее полугода.

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Дата публикации
Количество просмотров
408
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