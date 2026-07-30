Президент Владимир Путин и топливный кризис в России / © ТСН.ua

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Ужесточенная кампания Украины с применением дальнобойных дронов вызвала глубочайший топливный кризис в России за последние десятилетия. Удары по энергетической инфраструктуре оставили более половины регионов РФ без нормальных поставок горючего. Тем не менее, президент Владимир Путин не демонстрирует признаков готовности к переговорам.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ данных польской аналитической группы Rochan Consulting.

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По данным мониторирующей ход войны Rochan Consulting в мае Украина установила рекорд по количеству успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. За месяц было зафиксировано 16 результативных атак.

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С начала 2026 года российские НПЗ стали мишенью не менее 194 атак. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период в прошлом году.

В течение этого года Киев и Москва совершили рекордное количество атак с применением дронов и ракет. Дальнобойное противостояние между странами достигло самой высокой интенсивности с начала полномасштабной войны.

Ограничение горючего в РФ из-за атак по НПЗ

В Министерстве обороны РФ утверждают, что большинство украинских ударных беспилотников якобы удается перехватить. Однако увеличение количества и частоты запусков приводит ко все большему количеству попаданий в стратегические энергетические объекты, что подтверждают данные об атаках и перехватах.

«Компания против российской энергетической инфраструктуры приблизила войну Владимира Путина к самим россиянам больше, чем когда-либо раньше. Поэтому более половины регионов страны были вынуждены ввести жесткие ограничения на продажу горючего, а жители часами стоят в очередях на автозаправочных станциях», — отмечается в статье.

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В июне, среди прочих атак, украинские силы несколько раз нанесли удары по единому НПЗ Москвы. Следствием послужили масштабные пожары, густой дым над российской столицей и дальнейшее обострение дефицита бензина.

Как Украине удалось повысить эффективность дроновых атак по России?

По мнению аналитиков, повышение эффективности украинской кампании по применению беспилотников стало возможным благодаря существенному увеличению их производства, а также усовершенствованию системы управления.

По словам высокопоставленных чиновников Украины, которые пообщались с Financial Times, важную роль в повышении эффективности ударов играет американская разведывательная поддержка. Она помогает украинским силам прокладывать оптимальные маршруты полета беспилотников и обходить российскую противовоздушную оборону.

«Украина совершила технологический прорыв, позволивший ей производить больше дальнобойных дронов и значительно нарастить их массовое производство», — заявил руководитель программы по Евразии Немецкого совета по международным отношениям Штефан Мастер.

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Согласно официальным данным Минобороны РФ, в течение первых шести месяцев 2026 года над территорией России и оккупированными украинскими территориями якобы было перехвачено не менее 63 933 украинских беспилотников. Почти половина всех заявленных перехватов пришлась только на май и июнь. В мае российская сторона сообщила об уничтожении 14 195 дронов, а в июне — 17 832. Для сравнения, в январе и феврале этот показатель не превышал 6 000 в месяц.

Украинские удары подорвали иллюзию о том, что война не влияет на жизнь россиян

Такие цифры свидетельствуют о том, что усиление украинской воздушной кампании создает беспрецедентную нагрузку на российскую систему ПВО. Поэтому Москве все сложнее обеспечивать защиту критически важных энергетических и военных объектов, поддерживающих ее военный потенциал.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что украинские удары подорвали создаваемую Кремлем иллюзию о том, что война не влияет на повседневную жизнь россиян.

«На фундаментальном уровне мы видим, что Путин допустил еще одну роковую стратегическую ошибку в этой войне, почему-то считая, что время работает только на него. Он не смог заставить Украину капитулировать, но дал ей достаточно времени, чтобы развернуть массовое производство средств для глубоких ударов», — сказал Пухов.

По его мнению, Россия будет вынуждена направлять все большее количество ресурсов на укрепление противовоздушной обороны. В то же время, страна может столкнуться с проблемами в производстве необходимого количества систем ПВО и ракет-перехватчиков.

Украина, в свою очередь, все чаще наносит удары на большие расстояния и атакует одну цель большим количеством беспилотников, постепенно истощая российскую оборону. Одним из факторов этого называют назначение в январе нового министра цифровых технологий.

«Украина не просто наносит больше ударов, чем год назад. Кампания эволюционировала из относительно узкой операции против нефтяной инфраструктуры в более широкую стратегическую кампанию по срыву работы энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России одновременно», — отметил директор Rochan Consulting Конрад Музыка.

Путин не демонстрирует признаков готовности к переговорам

Активизация этой кампании проходит на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что этим летом украинские силы проведут скоординированное наступление, чтобы заставить Путина прекратить многолетнюю агрессию.

Ранее глава государства также сообщил, что Киев начинает «40-дневную операцию влияния», которую будут выполнять подразделения дальнобойного поражения.

Несмотря на это, Путин не демонстрирует признаки готовности к переговорам под влиянием новой украинской кампании. Напротив, он продолжает настаивать, что Россия якобы побеждает в войне, а ее военные цели остаются достижимыми.

По информации чиновников Украины, участвующих в мирных переговорах, представители России во время контактов с американской стороной настаивали, что именно Вашингтон должен убедить Киев согласиться на масштабные уступки. В то же время, собеседники издания считают, что трехсторонние переговоры при посредничестве США вряд ли возобновятся до завершения лета.

Еще один источник в Москве, участвующий в неофициальных контактах по прекращению войны, сообщил, что из-за стремления Путина достичь максималистских целей Россия, вероятно, не будет участвовать в содержательных переговорах как минимум до февраля следующего года.

«Самым желанным вариантом для россиян пока остается то, чтобы американцы „передали“ нам Украину. Они не намекают ни на какие уступки. Они постоянно повторяют те же цели… Их основа для переговоров фактически означает, что никакой основы для переговоров нет», — сказал источник.

Несмотря на то, что темпы российского наступления на суше замедлились и боевые действия все больше приобретают характер изнурительной и дорогостоящей кампании, по словам президента Зеленского, а также в соответствии с оценкой украинской разведки и показаний двух лиц, контактирующих с российским президентом, Путин приказал своим войскам до конца года полностью захватить территорию Донетчины.

В интервью государственному телевидению 28 июня Путин признал, что украинские удары создают «проблемы», однако заявил, что российская армия якобы сохраняет преимущество.

Кремль опубликовал видео, на котором, по его утверждению, Путин заслушивает доклад на командном пункте у линии фронта. В тот же день российская сторона заявила о захвате прифронтового города Константиновка в Донбассе. Зеленский эти заявления опроверг, отметив, что бои за город продолжаются.

К слову, ранее в июле советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что активная фаза войны может завершиться через 2-3 месяца из-за изменения погоды и давления на Россию. По его словам, это вынудит Москву вернуться к переговорам. Для усиления эффекта Украина должна применять «дальнобойные санкции», чтобы российская экономика и общество ощутили последствия войны и повлияли на руководство РФ.

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