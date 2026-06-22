Топливный кризис охватил РФ: стало известно, какие страны будут продавать бензин Путину

Топливный кризис в России / © из соцсетей

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Россия может быть вынуждена закупать бензин и дизель из стран Азии, чтобы выйти из топливного кризиса, охватившего страну и оккупированные территории.

Об этом рассказал топливный эксперт Дмитрий Леушкин в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, постоянные атаки украинских БпЛА уже повредили часть российских НПЗ, поэтому заводы работают с ограничениями.

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«Уже, вероятно, без импорта из стран Азии Россия не сможет выйти из этой ситуации. Нефтеперерабатывающая отрасль РФ не будет работать в полном объеме даже для собственных нужд», — считает он.

Кроме того, эксперт не исключает сценария, что Россия задействует так называемый «теневой флот» Путина для переправки топлива.

«Эти танкеры теневого флота будут увозить нефть, а обратно забирать бензин и дизель. Такая давальческая схема может работать», — заметил Леушкин.

Топливный кризис охватил Россию — последние новости

Из-за систематических ударов украинских БпЛА Россию охватил топливный кризис. В РФ фиксируют рост цен на газ и дефицит топлива в ряде регионов. Власти пытаются стабилизировать ситуацию, но из-за новых атак им это не удается.

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Во время одной из самых массированных атак по Москве 18 июня БпЛА попали по заводу «Газпромнефть» и НПЗ в Капотне. По данным Reuters, в результате точных ударов возникли критические разрушения: поражены важные установки. Это привело к полной остановке производства топлива.

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