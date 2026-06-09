Топливный кризис в РФ и Крыму обостряется: дефицит, очереди и ограничения до 20 л на человека

АЗС / © Associated Press

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Топливный кризис в России и на оккупированных территориях, в частности в Крыму, обостряется на фоне регулярных украинских ударов по логистической инфраструктуре. В регионе фиксируют дефицит горючего, длинные очереди на заправках и ограничение продаж. Так, местные жители могут приобрести лишь до 20 литров бензина на человека, а кое-где горючее вообще отсутствует.

Об этом пишет BBC.

Причиной называют атаки беспилотников и удары по ключевым маршрутам поставок, которые соединяют Россию с Крымом через оккупированные территории, в том числе дороги и мосты. Из-за этого нарушена логистика, а морские поставки усложнены, потому что есть риски безопасности и уничтожения части паромов.

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Жители Крыма и россияне, любящие отдыхать на полуострове летом, возмущены трудностями, с которыми вынужденно столкнулись. В частности, на АЗС фиксируют постоянные очереди из-за дефицита топлива.

«Теперь я хожу на работу пешком. Конечно, это менее удобно, чем ездить на машине, но не является большой проблемой. Все, что мне теперь нужно сделать, это купить коня!» — сказал житель Симферополя независимому веб-сайту «Берег».

Власти, назначенные Кремлем, признают, что полностью удовлетворить спрос на топливо пока невозможно.

Некоторые российские источники утверждают, что украинские атаки на логистические маршруты уже повлияли на боеспособность российской армии.

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«Удары, которые опустошают заправочные станции для гражданского населения, также влияют на поставки войск на юге. Логистический кризис не различает военные и гражданские нужды, он поражает все одновременно», — написал в своем Telegram Rybar, прокремлевская российская военно-аналитическая учетная запись.

Также отмечается, что проблемы со снабжением топлива усугубляются дальними ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам в России, которые Киев осуществляет уже несколько месяцев.

Отмечается, что расширяющаяся кампания Украины против российской сети снабжения переходит от крупных нефтеперерабатывающих заводов к меньшим локальным сетям распределения.

«Это имеет более целенаправленное или концентрированное влияние на местное население и военных в определенных регионах, таких как Крым», — сказал финансист Крейг Кеннеди.

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Украинские дронщики отмечают, что нарушение военной логистики России является ключевым приоритетом. Речь идет о российских хранилищах, резервуарах для нефти и топлива, зданиях и даже небольших бункерах с российскими офицерами.

Аналитики пишут, что оккупационные власти в Луганской области запретили автобусные и междугородные перевозки на двух автомагистралях, ведущих в Мариуполь и Крым. Местных жителей призвали не пользоваться ими «из соображений безопасности».

«Совокупный эффект от ударов Украины средней и дальней дальности не только влияет на способность России вести боевые действия, но и служит заявленной Зеленским цели возвращения войны домой — в Россию», — завершают в издании.

Примечательно, что появились кадры из Краснодара РФ. Там жители констатируют, что имеет место настоящий топливный кризис — заправки кое-где закрыты, а бензин в наличии не всегда. Проблему власти признают, но оправдываются якобы «ажиотажем и спросом». Очевидно, люди массово бросились запасаться горючим, ведь понимают: лучше уже не будет.

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Как мы писали, топливный кризис в оккупированном Крыму обостряется из-за украинских ударов по российской логистике и инфраструктуре поставок, сообщает ISW. В регионе фиксируют дефицит бензина, длинные очереди на АЗС и ограничение продаж. Атаки на транспортные маршруты между РФ и Крымом, а также удары по нефтеперерабатывающим заводам в России существенно усложнили поставки горючего.

Оккупированный Донецк столкнулся с топливным кризисом: в городе работают только две АЗС, возле которых образовались километровые очереди. Из-за дефицита бензина местные жители вынуждены долго ждать заправки, а кое-где фиксируют кражи горючего из автомобилей прямо ночью. Водители также сообщают о перебоях со снабжением и фактическом отсутствии отдельных видов бензина на заправках. Ситуация накаляется и распространяется на другие оккупированные территории.

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