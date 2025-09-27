Топливный кризис в Крыму бьет рекорды: образовались огромные очереди на заправках (видео)

Очереди на заправках в Крыму / © из соцсетей

В оккупированном Крыму сообщили о «сложной ситуации» с горючим, в сети публикуют видео с очередями на заправках.

Об этом пишут Крым. Реалии и Telegram-канал Чп/Севастополь.

Согласно видео в соцсетях, вечером 26 сентября и утром 27 сентября образовались большие очереди в заправки.

По данным российских СМИ, в Крыму перестала продавать бензин половина АЗС.

«Крым.Реалии» пишет, что ситуация с топливом ухудшалась две недели.

Издание уточняет, что причиной новой тактики украинских военных, которые в этом году сделали НПЗ своими основными целями.

Оккупационные власти призывают «не создавать ажиотаж» и не покупать горючее «на вынос».

СМИ сообщают, что этот кризис имеет рекордные масштабы.

Одной из главных причин кризиса новая тактика украинских военных, которые с начала года сделали НПЗ главными целями.

Напомним, перебои с топливом в Крыму возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.