Топливный кризис в Крыму бьет рекорды: образовались огромные очереди на заправках (видео)
Одной из главных причин кризиса новая тактика украинских военных, которые с начала года сделали НПЗ главными целями.
В оккупированном Крыму сообщили о «сложной ситуации» с горючим, в сети публикуют видео с очередями на заправках.
Об этом пишут Крым. Реалии и Telegram-канал Чп/Севастополь.
Согласно видео в соцсетях, вечером 26 сентября и утром 27 сентября образовались большие очереди в заправки.
По данным российских СМИ, в Крыму перестала продавать бензин половина АЗС.
«Крым.Реалии» пишет, что ситуация с топливом ухудшалась две недели.
Издание уточняет, что причиной новой тактики украинских военных, которые в этом году сделали НПЗ своими основными целями.
Оккупационные власти призывают «не создавать ажиотаж» и не покупать горючее «на вынос».
СМИ сообщают, что этот кризис имеет рекордные масштабы.
Напомним, перебои с топливом в Крыму возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.