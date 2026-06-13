Топливный кризис в РФ добрался до авиации: вводят ограничения в аэропортах

Топливный кризис в РФ / © Reuters

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В России после проблем на рынке бензина начали фиксировать перебои со снабжением авиационного топлива. Ограничения уже введены в ряд аэропортов и регионов страны.

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным издания, несколько крупных российских аэропортов выпустили сообщения для пилотов по ограничениям на заправку воздушных судов. Лимиты на авиатопливо уже действуют, в частности, в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода.

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В сообщениях отмечается, что заправка производится только в объемах, необходимых для выполнения конкретного рейса согласно плану полета.

Так, например, аэропорт Махачкалы установил ограничения: 8 тонн горючего для рейсов в Дубай, 3,5 тонны в Минск и 4 тонны в Ташкент.

Проблемы с авиатопливом в РФ, по данным журналистов, начали проявляться в конце мая после серии атак на нефтеперерабатывающие заводы. За один месяц было поражено 16 НПЗ, из-за чего переработка нефти в центральной части России фактически остановилась.

Ранее сообщалось, что в России официально признали наличие «временных сложностей» с поставками горючего в ряде южных регионов, возникших на фоне атак украинских беспилотников.

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Мы ранее информировали, что в оккупированном Крыму и на юге РФ обостряется топливный кризис — ситуация с бензином уже достигла критического предела.

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