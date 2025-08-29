Реклама

В России, которую известный американский сенатор Джон Маккейн когда-то назвал «управляемой мафией бензоколонкой», снова топливный кризис. Но на этот раз все гораздо серьезнее, чем в раньше. Если в 2024 году украинские дроны выбили около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России (Пентагон говорил о 14%, а в НАТО — даже о 15%), что привело к росту внутренних цен на топливо на 20-30%, то в августе 2025 года мы выбили более 17%.

Российское правительство продлило запрет экспорта бензина для производителей до 30 сентября, а для ритейлеров — до 31 октября. Однако ситуацию это не спасло. На прошлой неделе соцсети взорвались видео и фотографиями огромных очередей на российских автозаправках. Цены на бензин, если сравнивать с январем этого года, выросли вдвое. Во временно оккупированном украинском Крыму, на Забайкалье, в Курильском районе Сахалинской области и других российских регионах горючее отпускают либо по талонам, либо вообще не продают.

Как только Кремль не пытался объяснить россиянам, что же происходит, но как их ПВО «успешно отбивает атаки украинских дронов». В Госдуме рассказывали о сезонном спросе, жатве и отсутствии резервов. Депутат Николай Новичков вообще сравнил дефицит горючего на заправках с дефицитом яиц, курятины и сливочного масла, возникавшего в 2022-2024 годах, и Россия была вынуждена импортировать эти продукты из-за границы. Однако факты говорят сами за себя: Новошахтинский НПЗ на юге России — один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в регионе после украинских ударов горел пять дней подряд.

Как украинские дроны ударили по основному источнику наполнения российского бюджета? Читайте в материале ТСН.ua.

В августе оптовые цены на бензин на Петербургской товарно-сырьевой бирже почти десять раз устанавливали исторический рекорд. Российское правительство даже обсуждало ручную корректировку биржевых котировок, однако ограничилось введением талонов в некоторых регионах и даже полным запретом продаж. На российских федеральных каналах делают вид, что проблемы не существует, в то время как в Telegram-каналах (кстати, использование Telegram внутри России Кремль начал ограничивать, запретив голосовые и видеозвонки) все чаще поднимают вопрос о неприкрытости ключевых НПЗ системами ПВО, мол, украинские дроны сбивают только стрелковым оружием.

Основной источник доходов России — это экспорт энергоресурсов. ТСН.ua уже неоднократно писал, что именно через продажу нефти, нефтепродуктов и газа Москва финансирует свою войну против Украины. Например, в июле 2025 года только нефти и нефтепродуктов Россия экспортировала около $14,3 млрд. По разным экспертным и аналитическим подсчетам, на войну против Украины Россия тратит от $12 до $17 млрд в месяц. Вот почему так важно «бить» именно по российским нефтегазовым доходам.

В декабре 2022 года страны G7 применили к российской нефти ценовой «потолок» — $60 (выше этого порога Москва не может продавать свою нефть), а в июле 2025 года ЕС снизил ее до $47,6. Однако Россия обходит этот запрет с помощью танкеров «теневого» флота, на которые приходится до 70% всего морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Ключевой маршрут доставки — это Балтийское море. А, учитывая, что Россия уже прибегает к конвоированию своих «теневых» судов (например, в середине июня этого года для сопровождения Россия впервые задействовала один из боевых кораблей своего ВМФ — ракетный корвет «Бойкий» с ракетами «Уран»), европейские страны, имеющие выход к Балтийскому морю, не особо и останавливают.

Не добавляет оптимизма и позиция США, не присоединившихся к решению ЕС относительно снижения границы ценового «потолка» на продажу российской нефти, из-за чего, несмотря на запрет, она продолжает продаваться дороже установленных ограничений. Вдобавок, несмотря на постоянные угрозы администрации Трампа наказать Россию за ее нежелание приостановить войну против Украины на приемлемых условиях, и установка все новых и новых дедлайнов для Путина, американские чиновники говорят, что введение новых санкций может закрыть окно диалога с Москвой, которое открылось только благодаря президентству Трампа.

А массированный российский удар по Киеву в ночь на 28 августа, унесший жизни 23 человек, спикер Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала так:

«Речь идет о двух странах, которые уже очень давно находятся в состоянии войны. Россия запустила атаку на Киев. И так же Украина недавно нанесла удар по российским НПЗ. Фактически в течение августа они уничтожили 20% мощностей российских НПЗ. Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией и хочет завершить войну, чтобы прекратить убийства людей. Но, возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее окончить».

В условиях нежелания Запада, в том числе США, идти на конфронтацию с Россией Украина самостоятельно ограничивает поток нефтедолларов в Москву. Только в августе этого года Силы обороны Украины почти 20 раз атаковали нефтяные и энергетические мощности врага. За август Россия потеряла около $700-900 млн. Не говоря уже об ущербе от простоев и ремонтов, которые Москва уже не может проводить так быстро, как прежде, потому что санкции обрезали ей доступ к западным технологиям. А министр финансов РФ Антон Силуанов доложил Путину о замедлении экономического роста России в 2025 году от 2,5 до 1,5%.

Какие крупнейшие нефтеперерабатывающие мощности в августе атаковали украинские дроны:

2 и 28 августа. Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ. Повреждены ключевые энергетические установки первичной переработки нефти, что привело к потере примерно половины мощностей. На оба эти НПЗ приходится около 10% от общей переработки нефти в России.

3 августа. База горюче-смазочных материалов в аэропорту «Сочи». Впечатлен топливно-заправочный комплекс. На аэродроме размещалась еще и российская армейская авиация.

10 августа. Саратовский НПЗ «Роснефть». Обеспечивает около 1,8% общей мощности. Завод до сих пор не видел прием сырой нефти.

7, 13 и 28 августа. Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Значительное повреждение установки совместной переработки газа и газового конденсата. Завод обеспечивает производство бензина и дизельного топлива для нужд российской армии и имеет около 2% от общей мощности российских НПЗ.

21 августа. Станция нефтепровода «Дружба» в российском городе Унеча. Уничтожены два насосных агрегата. По состоянию на четверг, 28 августа, поставки российской нефти в Словакию и Венгрию возобновились, однако, на меньшем уровне.

24 августа. Морской терминал «Усть-Луга» в Ленинградской области — ключевой для России на Балтике. Поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата «Новатека» — критически важна для производства сжиженного газа, авиационного топлива, идущих на экспорт дизеля.

Западные СМИ сообщали, что в сентябре этого года порт Усть-Луга будет работать всего на половину своих мощностей. На это также повлияло повреждение насосной станции в Унече, которая является важным транзитным узлом для поставки сырой нефти в порт. Россия пытается перенаправлять нефть в порты Приморск и Новороссийск. Однако полностью это не компенсирует снижение мощностей порта Усть-Луга, являющегося одним из ключевых морских экспортных терминалов России.

Как видим, украинские удары по крупнейшим российским НПЗ, сезонный спрос и отсутствие внутренних резервов (Москва всегда больше ориентировалась на производство дизеля, а не бензина, к тому же соседняя Беларусь не имеет таких мощностей, которые бы спасли Россию) привели к острому топливному кризису в России. В соцсетях россияне жалуются, что приходится ждать по 8 часов в очередях, чтобы заправить автомобиль по заоблачным ценам. Кремль обещает, что к концу сентября ситуация улучшится. Однако и Силы обороны Украины не останавливаются. Поэтому западные эксперты пессимистичнее в оценках — топливный кризис в России может затянуться до зимы.

«Повышение цен на бензин и снижение процентной ставки, в сочетании с долгосрочным увеличением выплат для поддержки мобилизации военнослужащих, и увеличение рабочей силы для оборонно-промышленной базы, вероятно, приведут к резкому росту инфляции, ослаблению покупательной способности потребителей, девальвации рубля в среднесрочной перспективе и создание подальшей макроэкономической нестабильности в России», — прогнозируют в американском Институте изучение войны.