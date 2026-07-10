Москва / © Associated Press

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Топливный кризис в России продолжает углубляться и приобретает все более абсурдные формы. В некоторых регионах учащихся автошкол обязывают приходить на практические занятия со своим бензином, водители вынуждены на днях стоять в очередях на АЗС, а в отдельных районах вырос спрос на лошадей как альтернативный транспорт.

Об этом пишет немецкое издание WELT.

Отмечается, что из-за дефицита горючего у российских заправок образуются длинные очереди, а водители, которые встают в конец очереди, часто даже не знают, хватит ли им бензина.

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Бывший российский нефтяной магнат Михаил Ходорковский предупреждает, что на фоне кризиса Кремль может предпринять опасные шаги, чтобы стабилизировать ситуацию. Он выразил опасение, что Владимир Путин может избрать рискованный сценарий реагирования на дефицит горючего.

Напомним, в последние недели украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре существенно усложнили обеспечение регионов РФ горючим, что уже привело к перебоям с поставками бензина и дизеля, а также истерики у местных жителей. Да, кремлевские пропагандисты не скрывают паники. В частности, Маргарита Симоньян истерически призвала граждан «терпеть» и не драматизировать из-за дефицита бензина.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и дальше будет придерживаться курса, определенного хозяином Кремля еще в июне 2024-го.

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