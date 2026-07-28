Топливный кризис в России ударил по железной дороге: под угрозой ключевые грузовые перевозки

Россия (иллюстративный фото) / © Associated Press

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В России проблемы со снабжением горючего распространились на промышленный железнодорожный транспорт. Операторы подъездных путей, перевозящих грузы с заводов, шахт и карьеров в магистральную сеть РЖД, столкнулись с перебоями в оптовых закупках дизеля и резким ростом цен.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

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Ассоциация «Промжелдортранс» обратилась в Министерство энергетики РФ с просьбой обеспечить предприятиям промышленного железнодорожного транспорта приоритетную поставку дизельного горючего. В организации предупредили, что для отрасли это стало вопросом выживания.

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Через пути необщего пользования проходит более 80% всех грузов в России, в том числе уголь, металл, а также продукция военной и химической промышленности.

За первое полугодие 2026 года на сети РЖД загрузили около 549 млн тонн грузов. Перед отправкой каждого поезда производят маневровые работы на подъездных путях.

В отличие от магистральной сети, где широко используют электрическую тягу, промышленные перевозки зависят от тепловозов и дизельных генераторов.

Цены на дизель выросли более чем вдвое

По данным «Промжелдортранса», предприятия сталкиваются с задержками снабжения горючего и трудностями при закупках на бирже. Из-за этого они вынуждены переходить на более дорогие мелкооптовые партии.

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В некоторых регионах стоимость дизеля достигала 150-180 рублей за литр, что более чем вдвое превышает показатели начала года. В ассоциации утверждают, что цена выросла с 60 рублей всего за одну неделю.

Для предприятий, работающих по долгосрочным контрактам и регулируемым тарифам, такое удорожание стало критическим.

Представитель Высшей школы экономики Фарид Хусаинов отметил, что у операторов подъездных путей нет технической возможности заменить дизель другим видом горючего.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин подчеркнул, что горючее нужно не только тепловозам, но и вспомогательной технике, обслуживающей железнодорожную инфраструктуру.

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Исполнительный директор «Промжелдортранса» Александр Маняхин предложил создать в регионах совместные рабочие группы по Минэнерго РФ. Они должны вручную определять очередность поставок дизеля предприятиям, от которых зависит бесперебойная работа логистических цепей.

Последствия ударов по российским НПЗ

По подсчетам Reuters, в результате украинских ударов Россия потеряла около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов.

На второй неделе июля производство бензина сократилось до 75–80 тыс. тонн в сутки, тогда как летом спрос достигает 115–120 тыс. тонн.

По данным РБК, в июне и июле полные или частичные ограничения на продажу горючего вводились в 80 регионах, в том числе на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Мы ранее информировали, что запрет на экспорт дизельного топлива может стать лишь началом масштабных экономических проблем в России.

Ранее сообщалось, что экономика России почти прекратила рост, а по итогам первых пяти месяцев 2026 валовой внутренний продукт страны увеличился лишь на 0,2%.

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