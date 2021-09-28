Топливный кризис: в Великобритании поставки бензина на АЗС могут поручить военным

Проблема возникла из-за нехватки водителей крупногабаритного транспорта.
Топливный кризис в Великобритании — поставлять топливо на АЗС могут поручить военным. Это решение сейчас рассматривается в британском правительстве.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Последнюю неделю на британских заправках катастрофически не хватает горючего. Возле АЗС выстраиваются длинные очереди. При этом запасов топлива в терминалах достаточно, а проблема возникла из-за нехватки водителей крупногабаритного транспорта.
По оценкам специалистов, в королевстве не хватает почти 100 тысяч дальнобойщиков. Это одно из последствий Брекзита, из-за которого в Британии стало существенно меньше работников из других стран ЕС. Британское правительство готово выдать 10 тысяч дополнительных виз для водителей грузового транспорта.