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Торговая война: ЕС пригрозил жестким ответом на пошлины Трампа
Брюссель дает понять, что не намерен уступать и готов жестко отвечать на экономическое давление со стороны Вашингтона.
Европейский Союз не оставит без реакции возможное введение новых пошлин США . Если президент Дональд Трамп введет драконовские тарифы на автомобили, сталь и алюминий, Брюссель ответит жесткими контрмерами.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Bloomberg.
"Мы не хотим принимать ответные меры. Но если понадобится, у нас есть четкий план, и мы его применим", - подчеркнула фон дер Ляен.
По словам главы Еврокомиссии, Брюссель рассматривает зеркальные мероприятия – введение тарифов на товары из США, если Вашингтон введет 25%-ные пошлины на европейские автомобили и металлопродукцию.
Европейский Союз уже подготовил список американских товаров, которые могут попасть под ограничения на сумму до 26 миллиардов евро.
Фон дер Ляен подчеркнула, что сила ЕС состоит не только в торговле, но и в технологиях. Она напомнила, что американские технологические гиганты в значительной степени зависят от европейского рынка.
"У Европы много карт – от торговли до технологий. Но эта сила также базируется на нашей готовности применять жесткие контрмеры", – заявила она.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.