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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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557
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Торговая война: ЕС пригрозил жестким ответом на пошлины Трампа

Брюссель дает понять, что не намерен уступать и готов жестко отвечать на экономическое давление со стороны Вашингтона.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
ЕС готов принять жесткие меры в ответ на возможное введение новых пошлин США

ЕС готов принять жесткие меры в ответ на возможное введение новых пошлин США / © Associated Press

Европейский Союз не оставит без реакции возможное введение новых пошлин США . Если президент Дональд Трамп введет драконовские тарифы на автомобили, сталь и алюминий, Брюссель ответит жесткими контрмерами.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Bloomberg.

"Мы не хотим принимать ответные меры. Но если понадобится, у нас есть четкий план, и мы его применим", - подчеркнула фон дер Ляен.

По словам главы Еврокомиссии, Брюссель рассматривает зеркальные мероприятия – введение тарифов на товары из США, если Вашингтон введет 25%-ные пошлины на европейские автомобили и металлопродукцию.

Европейский Союз уже подготовил список американских товаров, которые могут попасть под ограничения на сумму до 26 миллиардов евро.

Фон дер Ляен подчеркнула, что сила ЕС состоит не только в торговле, но и в технологиях. Она напомнила, что американские технологические гиганты в значительной степени зависят от европейского рынка.

"У Европы много карт – от торговли до технологий. Но эта сила также базируется на нашей готовности применять жесткие контрмеры", – заявила она.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.

Дата публикации
Количество просмотров
557
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