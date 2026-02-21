Торговая война или новое соглашение: что заставило Трампа срочно ехать в Китай

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники администрации.

Поездка состоится на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Напряжение возросло после пересмотра тарифной политики США по китайским товарам, что вновь поставило под вопрос будущее торгового соглашения между странами.

Ожидается, что в ходе визита Трамп проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпин. Среди ключевых тем — тарифы, доступ американских компаний к китайскому рынку, а также более широкие геополитические вопросы.

Аналитики отмечают, что эта встреча может либо снизить градус торгового напряжения, либо, наоборот, начать новый виток экономического противостояния между двумя странами.

Официальная повестка дня визита пока не раскрывается полностью, однако в Вашингтоне признают, что переговоры будут сложными.

Напомним, что ранее в США заявили, что Китай может остановить войну одним звонком Путину.

Китай играет решающую роль в поддержке России в войне с Украиной и выступает той силой, которая способна управлять Кремлем по дальнейшему развитию конфликта.