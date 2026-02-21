ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Торговая война или новое соглашение: что заставило Трампа срочно ехать в Китай

Визит президента США в Пекин состоится в критический момент для экономических отношений двух крупнейших экономик мира.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники администрации.

Поездка состоится на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Напряжение возросло после пересмотра тарифной политики США по китайским товарам, что вновь поставило под вопрос будущее торгового соглашения между странами.

Ожидается, что в ходе визита Трамп проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпин. Среди ключевых тем — тарифы, доступ американских компаний к китайскому рынку, а также более широкие геополитические вопросы.

Аналитики отмечают, что эта встреча может либо снизить градус торгового напряжения, либо, наоборот, начать новый виток экономического противостояния между двумя странами.

Официальная повестка дня визита пока не раскрывается полностью, однако в Вашингтоне признают, что переговоры будут сложными.

Напомним, что ранее в США заявили, что Китай может остановить войну одним звонком Путину.

Китай играет решающую роль в поддержке России в войне с Украиной и выступает той силой, которая способна управлять Кремлем по дальнейшему развитию конфликта.

Дата публикации
Количество просмотров
172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie