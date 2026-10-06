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Торговые суда атаковали неизвестными дронами: возле Болгарии затопили сухогруз, Европа бьет тревогу
У побережья Болгарии дроны атаковали два торговых судна. Один из них затонул, а с другого болгарские моряки спасли весь экипаж.
В Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии дроны атаковали два гражданских торговых судна. Одно из них затонуло, судьба его экипажа пока неизвестна. Со второго судна спасли 18 человек.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает BBC.
По его словам, атаки произошли около 3 часов примерно в 112 км от болгарского побережья вблизи города Бяла. Речь шла о беспилотниках воздушного и морского базирования.
Одним из атакованных судов был сухогруз Alfa Watan под флагом Того. Он принадлежит турецкой компании и, по имеющимся данным, направлялся в румынский порт Сулина.
После атаки судно затонуло. Прибывший на место Болгарский корабль обнаружил лишь опрокинутую лодку, спасательные плоты и жилеты.
Сколько человек находилось на борту Alfa Watan, пока неизвестно. Так же нет информации о грузе. Начата поисковая операция.
Второе судно перевозило зерно
Неподалеку было атаковано еще одно судно – Able под флагом Палау. Оно перевозило зерно.
Болгарские моряки спасли всех 18 членов экипажа. Среди них были 11 граждан Турции и семь граждан Индии. Два человека пострадали из-за пожара на борту.
Последнее зафиксированное местоположение Able было примерно в 9 км от Alfa Watan.
Радев назвал атаку «вопиющим нарушением морского права» и подчеркнул, что нападение на гражданские суда в исключительной экономической зоне Болгарии неприемлемо.
«Как я давно говорю, если эту войну не остановить вовремя, она продолжит расширять свой географический масштаб и увеличивать риски, в частности, риск глобального конфликта», — заявил премьер.
В Еврокомиссии отреагировали на атаки
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ситуация в Черном море вызывает все большее беспокойство.
"Нападения на гражданские суда неприемлемы", - подчеркнула она.
По ее словам, точные обстоятельства инцидентов еще устанавливают, однако удары по коммерческим судам и экипажам уже представляют серьезную угрозу безопасности судоходства.
Правительство Болгарии намерено провести экстренное заседание для обсуждения атак.
Россия усилила атаки на гражданские суда в Черном море
Ранее Россия атаковала беспилотником коммерческое судно под флагом Маршалловых островов в Черном море. Оно перевозило рапсовое масло, а после удара на борту вспыхнул пожар. По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, один человек погиб, еще семеро были ранены.
За несколько дней до этого российские войска атаковали турецкое судно с украинским зерном. На борту находились граждане Азербайджана и Индии, в результате удара погиб капитан.
В конце сентября под российский удар также попало грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. После атаки на нем возник пожар, погиб капитан - гражданин Украины.
В Одесской ОВО отмечали, что системные удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре нарушают нормы международного права и создают риски для мировой продовольственной безопасности.
На фоне обострения ситуации Турция передала Украине и России предложения по деэскалации в Черном море. Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара пытается найти компромисс, который позволил бы снизить угрозы для судоходства и экспорта продовольствия.