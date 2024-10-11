Торнадо, наводнения и первые жертвы: ураган "Милтон" накрыл Флориду (фото)

Из-за урагана "Милтон" погибли, по меньшей мере, 10 человек, еще миллионы человек остались без электричества.

Об этом пишет Reuters.

В настоящее время интенсивность ветра уменьшилась, однако местные жители страдают от наводнений и торнадо, возникших из-за урагана.

Несмотря на это, шторм не вызвал катастрофического подъема опасавшейся морской воды. По информации губернатора Рона ДеСантиса, штату удалось избежать "худшего сценария". Однако, по его словам, ущерб все же значительный и вызывает беспокойство.

Фото: Associated Press

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме заявил, что в настоящее время есть информация о 10 погибших из-за торнадо.

Ураган "Милтон" также образовал не менее 125 торнадо, вызвал дожди и штурмовые волны — в штате возникли массовые наводнения. Вода кое-где затапливает дома.

Фото: Associated Press

В среду, 9 октября, урагану присвоили 3 категорию, тогда максимальная скорость ветра достигала 160 километров в час. По шкале ураганного ветра Саффира — Симпсона, 3 категория означает, что ожидаются разрушительные последствия, включая разрушенные крыши крепких домов, вырванные с корнями деревья и отсутствие электроэнергии и водоснабжения в течение нескольких дней или недель. В настоящее время ураган снизил свою активность до 1 уровня.

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