Торнадо вынесло мужчину с 12 этажа: аномальная стихия накрыла Китай, сотни раненых (фото, видео)

Торнадо, фото иллюстрированное / © pixabay.com

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Мощный торнадо, накрывший китайскую провинцию Хубэй, привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

Об этом пишет СNN.

Вечером 6 июля провинцию Хубэй накрыл мощный торнадо. В городе Хуанган 30-летнего мужчину буквально вынесло из квартиры на 12-м этаже через окно, которое выбило силой ветра. Вместе с ним стихия выбросила шкафы и диван.

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Последствия торнадо в Китае / © Фото из открытых источников

Несмотря на падение, мужчина выжил. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где медики продолжают бороться за его здоровье.

Последствия торнадо в Китае / © Фото из открытых источников

По информации местных служб, скорость ветра в эпицентре достигала от 149 до 260 километров в час, что соответствует 13-му уровню по расширенной шкале Бофорта. Стихия не только разрушала дома, но и поднимала в воздух большие грузовики, перемещая их на десятки метров.

Наслідки торнадо в Китаї / © Фото из открытых источников

По официальным данным, погибли по меньшей мере 11 человек, еще более 331 человек получили ранения. Повреждено более 4855 зданий, наибольшие разрушения получили города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяннин.

Наслідки торнадо в Китаї / © Фото из открытых источников

Почему торнадо стал аномалией

По словам представительницы провинциального метеорологического бюро Ван Сяолин, торнадо является редчайшим явлением для провинции Хубэй, которая является одним из главных промышленных и технологических центров Китая.

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Наслідки торнадо в Китаї / © Фото из открытых источников

Специалисты объясняют крушение сочетанием сезонных дождей и влиянием супертайфуна Мейсак. Несмотря на то, что общая активность торнадо в Китае в последние десятилетия снижалась, страна все чаще сталкивается с экстремальными погодными явлениями.

Наслідки торнадо в Китаї / © Фото из открытых источников

Пока Хубэй ликвидирует последствия торнадо, другие регионы страны борются с наводнениями и оползнями.

В провинции Гуанси из-за масштабного подтопления с фермы сбежали более 800 змей, среди которых были и ядовитые кобры. Тем временем в провинции Ганьсу масштабный оползень накрыл людей, спасатели продолжают поиски пропавших.

Ситуацию может еще больше усложнить новый супертайфун Бави, который, по прогнозам, в конце недели достигнет восточного побережья Китая и Тайваня и принесет более метра осадков.

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Природные катаклизмы в мире — последние новости

Напомним, 30 июня в заливе Калифорния у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0. Ячейка залегала на глубине около 10 км. Подземные толчки почувствовали более 2,6 млн человек, но информации о жертвах и серьезных разрушениях нет. Угрозы цунами не объявляли.

Также, число погибших в результате мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле 24 июня достигло 2954 человек. Ранены более 16 тысяч человек, тысячи остались без жилья, десятки тысяч считаются пропавшими. Больше всего пострадал штат Варгас и столица Каракас.

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