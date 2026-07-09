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Торнадо вынесло мужчину с 12 этажа: аномальная стихия накрыла Китай, сотни раненых (фото, видео)
Торнадо уничтожил дома, унесло человеческие жизни и чудом не убило мужчину, которого вынесло в окно.
Мощный торнадо, накрывший китайскую провинцию Хубэй, привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.
Об этом пишет СNN.
Вечером 6 июля провинцию Хубэй накрыл мощный торнадо. В городе Хуанган 30-летнего мужчину буквально вынесло из квартиры на 12-м этаже через окно, которое выбило силой ветра. Вместе с ним стихия выбросила шкафы и диван.
Несмотря на падение, мужчина выжил. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где медики продолжают бороться за его здоровье.
По информации местных служб, скорость ветра в эпицентре достигала от 149 до 260 километров в час, что соответствует 13-му уровню по расширенной шкале Бофорта. Стихия не только разрушала дома, но и поднимала в воздух большие грузовики, перемещая их на десятки метров.
По официальным данным, погибли по меньшей мере 11 человек, еще более 331 человек получили ранения. Повреждено более 4855 зданий, наибольшие разрушения получили города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяннин.
Почему торнадо стал аномалией
По словам представительницы провинциального метеорологического бюро Ван Сяолин, торнадо является редчайшим явлением для провинции Хубэй, которая является одним из главных промышленных и технологических центров Китая.
Специалисты объясняют крушение сочетанием сезонных дождей и влиянием супертайфуна Мейсак. Несмотря на то, что общая активность торнадо в Китае в последние десятилетия снижалась, страна все чаще сталкивается с экстремальными погодными явлениями.
Пока Хубэй ликвидирует последствия торнадо, другие регионы страны борются с наводнениями и оползнями.
В провинции Гуанси из-за масштабного подтопления с фермы сбежали более 800 змей, среди которых были и ядовитые кобры. Тем временем в провинции Ганьсу масштабный оползень накрыл людей, спасатели продолжают поиски пропавших.
Ситуацию может еще больше усложнить новый супертайфун Бави, который, по прогнозам, в конце недели достигнет восточного побережья Китая и Тайваня и принесет более метра осадков.
Природные катаклизмы в мире — последние новости
Напомним, 30 июня в заливе Калифорния у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,0. Ячейка залегала на глубине около 10 км. Подземные толчки почувствовали более 2,6 млн человек, но информации о жертвах и серьезных разрушениях нет. Угрозы цунами не объявляли.
Также, число погибших в результате мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле 24 июня достигло 2954 человек. Ранены более 16 тысяч человек, тысячи остались без жилья, десятки тысяч считаются пропавшими. Больше всего пострадал штат Варгас и столица Каракас.