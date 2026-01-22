Наталья Ричердсон

Украинка Наталья Ричердсон из Донецкой области стала звездой британского шоу Great British Bake Off, где стала победителем в неделе и получила титул Star Baker. Ее десерт, созданный в форме карты Украины, поразил судей.

О своей победе и пути к шоу Наталья рассказала в эфире Сніданок з 1+1.

32-летняя Наталья всегда любила готовить — первые рецепты осваивала вместе с мамой. После начала оккупации девушка переехала в Киев, где изучала маркетинг, но кулинария оставалась ее постоянной страстью.

Именно муж Натальи, Гарри, стал человеком, который буквально привел ее на телешоу. Их история знакомства — не менее сюжетная: матери Натальи и Гарри дружили в школе, но потеряли связь на 25 лет. В 2019-м их дети наконец познакомились — сначала через SMS, а потом и вживую. Пара поженилась за год до полномасштабного вторжения, после чего Наталья переехала в Йоркшир.

Гарри, который обожает киевский торт в исполнении жены, тайком подал ее заявку на участие в Bake Off. Наталья прошла шесть этапов отбора — среди десятков тысяч желающих.

Когда пришло время главного испытания, украинка знала точно: ее торт должен рассказать историю Украины. Она создала десерт в виде карты государства и обозначила на нем два важных города — Киев и Донецк. Шоколадный бисквит с вишней, крем-чизом и лимонным кремом покорил жюри. Судьи назвали работу «невероятной», а Наталья стала победительницей недели.

«Я стала победителем в неделе и выиграла Starbaker. Говорили, что о, Боже, это вау!», — рассказала Наталья.

Теперь пекарь мечтает о собственной пекарне в Британии и хочет популяризировать украинскую кухню. Также она планирует привезти трехлетнюю дочь Френчести в Украину — страну, с которой началась ее история и история этой победы.

