Тоска по "сильной руке": эксперт объяснил, как и почему появился Путин-мачо

Имидж президента РФ Владимира Путина как маскулинного мачо выстраивался в течение многих лет, чтобы удовлетворить потребности россиян, которые после бурных 90-х затосковали за сильной рукой лидера, который приведет страну к стабильности и благополучию. Этот образ Путина прижился и на Западе.

Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в интервью телеканалу FREEДОМ.

Черта всех диктаторов

По его словам, агрессивная манера поведения и показная маскулинность Путина придуманы кремлевской пропагандой для того, чтобы сыграть на базовых психологических комплексах. Образ мачо, напоминает он, "лепили" для всех диктаторов, в том числе Иди Амина и Муаммара Каддафи.

"Все они делали очень большую ставку именно на маскулинную сторону своего персонажа… Чисто психологически считается, что именно маскулинные, сильные лидеры больше всего подходят для того, чтобы "спасти родину в трудное время". А диктаторы всегда говорят о том, что у отечества тяжелое время и его постоянно нужно спасать, по сути это игра на базовых комплексах, на базовом восприятии мира, роли мужчины и женщины и т.д.”, — пояснил Краев.

Символическая "женитьба" со страной

Таким образом диктаторы, условно говоря, "женят" на себе всю страну, и превращаются в незаменимого главу "семьи".

"Только они достаточно сильны, мощны, правильны для того, чтобы ее [страну] спасать от всех бед и невзгод. А все остальные просто хотят ее предать и продать. Поэтому Путин в этом плане был совершенно неоригинален, он просто последовал примеру всех остальных диктаторов”, — добавил эксперт.

Такой образ, по его утверждению, является отсылкой к древним временам родоплеменных общин с наиболее примитивным понятием власти.

“Во восприятии диктаторов власть – это возможность кого угодно убить в любой момент. Это не хороший менеджмент, не адекватный нарратив, не правильное восприятие потребностей населения, это просто возможность быть самым сильным и самым жестоким", — подчеркнул Краев.

Кому Путин нравится на Западе

Хотя образ Путина-мачо создавался для внутреннего потребителя, он прижился и на Западе.

"В 2010-х годах радикальные западные консерваторы, особенно западные ультраправые, видели в Путине последнего настоящего политика. В их восприятии, к сожалению, как раз политик и должен быть чем-то вроде лидера еще родоплеменной общины, то есть должен прежде всего транслировать силу ”, — отметил эксперт.

Причина агрессивной политики

По его мнению, именно для подтверждения своего лидерства Путин проводит агрессивную внешнюю политику.

“Еще до Грузии, Украины и Сирии он создавал внешнего врага, которого он как настоящий герой постоянно побеждает. Это искусственное создание проблемы, которую ты сам можешь решить, когда вопрос, который не несет опасности, искусственно делается опасным”, — резюмировал Александр Краев.

Напомним, россияне гневно отреагировали на известие о поставках западных танков в Украину и некоторые критикуют президента Владимира Путина за то, что вообще начал войну.

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