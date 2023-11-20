"Тотальная мобилизация": Данилов о последствиях президентских выборов в РФ

В РФ производят скрытую мобилизацию на фоне выборов.

В Кремле может быть запущен тотальная мобилизация после проведения президентских выборов в марте 2024 года.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

По его словам, Москва готовится к продолжительной войне.

"Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года", — сказал Данилов.

Он отметил, что президентские выборы в РФ 17 марта следующего года станут "знаковой датой" для Кремля.

"После очередной интронизации Путина состоится цементирование режима, по сути, руки будут развязаны", — заявил он.

Данилов в этом контексте добавил, что у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки.

Ранее Секретарь СНБО отметил, что в Украине " выскочили" пророссийские персонаж и, рассказывающие о русском языке, баллотировке в президенты и прочее.

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