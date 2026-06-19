Тотальная слежка: супермаркеты внедряют "умные" тележки с камерами и агрессивной рекламой

Тележки в супермаркетах превратят в «шпионов» за покупателями

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В июне 2026 года крупная американская сеть супермаркетов Weis Markets совместно с компанией Instacart приступила к массовому внедрению инновационных колясок Caper Carts в своих магазинах на территории штата Пенсильвания. Эта новейшая технология с искусственным интеллектом предназначена для непрерывного сбора данных о поведении потребителей и агрессивной навязке им дополнительных товаров прямо во время шопинга.

Об этой откровенно пугающей инициативе ритейлеров пишет Futurism.

По информации издания, использование подобных смартустройств стремительно становится новой нормой, поскольку количество таких высокотехнологичных тележек в стране уже выросло втрое по сравнению с прошлыми годами.

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Тотальное наблюдение и целевая реклама

Фирменные продуктовые тележки оснащены системой сложных датчиков, среди которых есть многочисленные камеры, цифровые весы, сенсорные экраны и сверхточные системы отслеживания геолокации в реальном времени. Умная машина непрерывно фиксирует точные координаты человека в торговом зале и буквально бомбит его навязчивой рекламой и купонами в зависимости от того, у каких именно полок он сейчас стоит.

Главная цель этой разработки состоит в увеличении доходов корпораций посредством постоянного психологического давления на потребителя через экран устройства. Даже простое всплывающее напоминание с вопросом о том, не забыл ли клиент что-то купить, уже доказало свою безжалостную эффективность и стабильно увеличивает средний размер корзины на 1%.

"Эта технология объединяет вычисления непосредственно на колясках с облачным искусственным интеллектом, который был обучен на анализе более одного миллиарда онлайн-заказов", - цитируют журналисты официальный прессрелиз компании.

Авторы разработки откровенно гордятся такими результатами и считают это навязчивое цифровое сопровождение чрезвычайно мощным инструментом для манипулирования покупательским поведением.

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Скрытая правда и будущее индустрии

Эксперты обоснованно опасаются, что под маской инновационного искусственного интеллекта ритейлеры действительно могут использовать труд низкооплачиваемых фрилансеров, которые тайно сидят по ту сторону каждой камеры.

Пока сети супермаркетов продолжают радостно тестировать эти антиутопические разработки, обычным людям становится все труднее укрыться от тотального наблюдения в повседневной жизни.

Напомним, искусственный интеллект создал универсальное оружие против вирусов . Британские ученые уже успешно опробовали вакцину на людях.

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