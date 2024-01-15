Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 26%.

В 2023 году товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда. Даже с учетом войны, которую РФ развязала против Украины, между Пекином и Москвой укрепляются экономические связи.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Как отмечается, товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 26%: со 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов. Китай со своей стороны скупает дешевую российскую нефть – эталонная марка Urals сейчас торгуется со скидкой в 18 долларов за баррель по сравнению с Brent.

В то время как РФ импортирует смартфоны Xiaomi и Realme. Случилось это после того, как американские и европейские бренды ушли с рынка. К примеру, компания Apple.

Экспорт из Китая в Россию в прошлом году взлетел на 47%, а импорт – на 13%. В то же время, товарооборот между Китаем и США упал на 12% впервые с 2019 года — до 664 миллиардов долларов.

Напомним, что Соединенные Штаты , давая четкий сигнал Китаю, выступают против любого внешнего вмешательства или влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

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