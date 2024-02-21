"Традиционные ценности" однопартийцев Путина: муж-депутат жестоко избил жену

Депутат от партии "Единая Россия" был взбешен из-за того, что жена не занимается домашней работой из-за сломанной руки.

Московский муниципальный депутат от партии "Единая Россия" Валерий Демин жестоко избил свою жену. Анастасия Демина, которая также является депутатом от той же путинской партии, попала в больницу с ушибами.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza со ссылкой на пострадавшую от домашнего насилия женщину.

По ее словам, Демин, недавно ездивший в зону боевых действий и вернувшийся домой, был очень рассержен из-за того, что жена почти не занимается работой дома из-за сломанной руки, и набросился на нее.

Полицейским, которые отреагировали на заявление, Анастасия рассказала, что с мужем-единороссом у них давние разноглпсия, правда, не политические, а личные. Мол, у Демина есть любовница, и причина его срыва в том, что "жена ему надоела".

В результате после драки мужчина ушел из дома, а женщина уехала в больницу.

Напомним, незадолго до нового 2024 года российский депутат и соратник президента Владимир Путин был найден мертвым после падения с третьего этажа своего дома.

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