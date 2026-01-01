Трагедии в Новый год: что известно о пожаре в столетней церкви и погибших от пиротехники в Нидерландах

Новогодний хаос в Нидерландах / © AP

В Нидерландах празднование Нового года превратилось в трагедию. В первые часы 2026 года в Амстердаме загорелась столетняя церковь Вонделькерк, одна из главных достопримечательностей города.

Об этом сообщает BBC.

Пожар в церкви Вонделькерк и гибель людей во время беспорядков

Причины возгорания исторической церкви пока неизвестны, но есть свидетельства, что башня высотой 50 метров обрушилась, а крыша здания получила серьезные повреждения.

Также глава профсоюза полиции Нине Коойман сообщила, что в канун праздника полицию страны забросали фейерверками, и правоохранители столкнулись с «беспрецедентным уровнем насилия». В результате погибли 17-летний парень и 38-летний мужчина.

В Роттердаме 14 человек, преимущественно несовершеннолетние, обратились за помощью из-за травм глаз, двум из них понадобилась операция. В Брэди полицию атаковали коктейлями Молотова.

Власти Нидерландов сообщили, что запрет на нелицензированные фейерверки вступит в силу уже в 2026 году. В прошлом году на их приобретение потратили рекордные 129 млн. евро.

Напомним, 31 декабря в Швейцарии прогремел взрыв в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Погибли люди и несколько человек получили ранения.