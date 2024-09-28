Трагедия на авторалли в Литве: гонки закончились страшной аварией (видео)

Один человек погиб на месте. Среди раненых – 14-летний подросток.

Последний этап чемпионата Литвы по авторалли в Утене, несмотря на все меры безопасности, закончился трагической аварией, в которой один человек погиб, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом пишет LRT.

Причиной аварии, которая произошла вечером пятницы, 27 сентября, могла стать ошибка экипажа из Латвии. По словам свидетелей, гоночный автомобиль Ford Focus не заметил крутой поворот и влетел в толпу зрителей.

Чтобы обозначить место поворота на гоночной трассе, организаторы установили в этом месте заграждение из тюков соломы, на которые прикрепили знак поворота. Однако автомобили, которые проходили этот участок раньше виновника ДТП, снесли их вместе с указателем. Поэтому латвийский экипаж, который не был детально знаком с трассой пропустил поворот и вылетел с дороги.

Начальник отдела связи Главного комиссариата полиции Утенского уезда Аста Шуминиене в субботу сообщила журналистам, что шестеро пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы, еще 8 человек проходят лечение амбулаторно.

По данным полиции, погибшему мужчине было 22 года. Среди пострадавших есть подросток 2008 года рождения. Возраст других раненых – от 18 до 69 лет, среди них один иностранец.

Коллегия спортивных комиссаров после аварии приняла решение остановить проведение соревнований, чтобы содействовать расследованию трагического происшествия.

Vakar vakarā Lietuvas pilsētā Utenā ""Samsonas Rally Utena 2024" posma laikā avarējusi Latvijas sportistu ekipāža un ietriekusies skatītājos. Bojā gāja 1 cilvēks, 14 guvuši ievainojumus.#Utena #Lietuva

Aculiecinieki stāsta, ka iepriekšējās mašīna notrieca siena ruļļus ar… pic.twitter.com/ieXFiMHiFY — BreakingLV (@breakinglv) September 28, 2024

Напомним, 28 сентября, на трассе Киев-Ковель-Ягодин произошло смертельное ДТП с участием автоцистерны. От полученных травм на месте погиб полицейский.

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