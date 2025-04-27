Трагедия на фестивале в Ванкувере: полиция раскрыла новые подробности

Последствия наезда / © Фото очевидцев

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В Ванкувере во время уличного фестиваля Lapu Lapu Day автомобиль сбил толпу, в результате чего несколько человек погибли. По предварительным данным, данный инцидент не имеет признаков террористического акта.

Об этом сообщили в полиции Ванкувера.

«На данный момент мы уверены, что этот инцидент не был актом терроризма», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в полиции сообщили, что в настоящее время известно, что в результате инцидента погибли девять человек.

«На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу на фестивале Лапу-Лапу ночью. Наши мысли со всеми, кого коснулось это трагическое событие», — говорится в сообщении.

День Лапу-Лапу — это важное празднование на Филиппинах, официально признанное Британской Колумбией два года назад Праздник посвящен Лапу-Лапу, коренному герою, который в 16 веке выступал против испанской колонизации.

Напомним, в Ванкувере, 26 апреля, вечером автомобиль въехал в толпу, водитель был задержан. Мотивы инцидента пока не раскрыты.