Трагедия на глазах у толпы: лыжник-экстремал погиб на "черной" трассе

В Калифорнии на глазах у туристов на подъемнике, погиб лыжник

Неизвестный мужчина погиб в четверг, 5 февраля, на горнолыжном курорте Маммот-Маунтин после рокового падения на сложной трассе Dropout 2, произошедшего на глазах у пассажиров канатной дороги.

О трагическом инциденте и серии смертей на этом курорте сообщает издание LA Times.

Роковое падение и реакция спасателей

Трагедия произошла на одной из самых крутых маркированных трасс, спускающейся с вершины хребта. По словам очевидцев в соцсетях, лыжник упал на обледеневшем участке, потерял лыжи и, вероятно, потерял сознание от удара. Он бесконтрольно скользил головой вперед сотни метров, оставляя на снегу кровавый след, пока его товарищ тщетно пытался догнать и остановить тело.

Лыжный патруль прибыл к пострадавшему уже через четыре минуты: мужчина был без сознания и не реагировал на раздражители. Несмотря на немедленную эвакуацию и реанимационные мероприятия, медики больницы Маммот констатировали смерть. Личность погибшего пока не разглашается, поскольку идет извещение родственников.

Черная полоса курорта

Этот случай стал четвертой смертью на Маммот-Маунтине в текущем сезоне, который отличился аномальными снегопадами. Ранее здесь погибли 71-летний ветеран лыжного спорта, который был найден в глубоком снегу на Рождество, 30-летний патрульный, которого накрыло лавиной во время расчистки склонов, и начинающий сноубордист.

Кроме смертельных случаев курорт преследуют и другие несчастья: в минувшие выходные 12-летняя девочка сорвалась с подъемника. К счастью, она чудом выжила, отделавшись лишь ушибами, хотя и упала мимо спасательной сети, которую пытались растянуть работники и очевидцы. Администрация курорта отказывается комментировать статистику смертности, отмечая лишь сотни тысяч посетителей.

Напомним, сильная непогода и критическая лавинная опасность парализовали движение во Французских Альпах. Несколько сот автомобилей застряли на дорогах , ведущих к популярным горнолыжным курортам, а их водители и пассажиры были вынуждены ночевать в спортивных залах города Мутье в регионе Савойя.