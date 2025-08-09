Трагедия на конных соревнованиях: всадница умерла после ужасного падения

За месяц до трагедии Сара Йорк и ее лошадь одержали вместе победу в других соревнованиях

На конных соревнованиях Aston-le-Walls в Нортгэмптоншире произошла страшная трагедия. В пятницу, 8 августа, 37-летняя британская всадница Сара Йорк, которая была учительницей начальных классов и матерью семилетней девочки, погибла в результате падения во время соревнований.

Об этом сообщает Daily Mail.

Роковой барьер

Ужасный инцидент произошел на третьем барьере во время соревнований по конкуру — одной из трех дисциплин конного спорта. Несмотря на то, что медицинская помощь была оказана всаднице немедленно, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«К сожалению, ее не удалось спасти», — говорится в заявлении британской федерации конного спорта British Eventing.

Согласно официальному сообщению, лошадь Сары, MGH HERA, была осмотрена ветеринарами и отведена в конюшню. Никаких повреждений животное не получило.

Сара Йорк вместе со своим семилетним конем впервые выступала в классе BE100. Только месяц назад они одержали победу в соревнованиях классом ниже. Трехдневные конные соревнования в Aston-le-Walls были отменены после трагического инцидента.

Трагедия, всколыхнувшая мир конного спорта

Исполнительный директор British Eventing Рози Уильямс выразила глубокие соболезнования семье и друзьям погибшей.

«От имени всех членов British Eventing я хочу выразить наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Сары. Мнения всего сообщества конного спорта с ними в это невероятно тяжелое время», — отметила она.

Федерация также призвала членов сообщества поддержать друг друга, ведь «это чрезвычайно трудный момент для всего сообщества конного спорта». Организация пообещала провести полное официальное расследование обстоятельств трагедии. В заявлении также отмечается, что «из-за уважения к приватности семьи в это очень печальное время, дальнейшие детали не будут разглашаться».

