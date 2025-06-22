Трагедия на озере: шесть погибших и двое пропавших после опрокидывания лодки

Лодки на озере Тахо в Калифорнии. / © AP

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На озере Тахо в американском штате Калифорния перевернулась моторная лодка: по меньшей мере шесть человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в офисе шерифа округа Эль-Дорадо, передает The Guardian.

По предварительным данным береговой охраны, 27-футовое судно попало под большую волну недалеко от государственного парка DL Bliss, после чего опрокинулось. Инцидент произошел в субботу днем. Двое пассажиров выжили и были госпитализированы.

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Спасательные службы продолжают поиски пропавших. В воскресенье утром в операцию должны вернуться поисковые и водолазные группы. Имена погибших пока не разглашают — ждут подтверждения родственников.

По словам местных жителей, в тот день над озером дул сильный ветер, который вызвал волнение на воде.

"Это был очень, очень трагический день на озере Тахо", - сказал капитан лодки Джоби Чефалу в комментарии South Tahoe News.

Ранее ТСН.ua рассказывал об ужасной трагедии, которая произошла в бразильском городе Риу-Верде-де-Мату-Гроссу. Двухлетний мальчик случайно застрелил свою 27-летнюю мать.

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