В польском Подкарпатье 36-летний мужчина погиб от переохлаждения всего в нескольких десятках метров от собственного тома, а обнаружил его сосед по видеонаблюдению, который в этот момент находился за тысячи километров — в Великобритании.

Детали истории пишет Fakt.

36-летний поляк по имени Гжегож замерз насмерть всего в нескольких десятках метров от дома своей семьи. Местные говорят, что он возвращался домой, но что произошло, неизвестно.

«Может быть, он потерял сознание? Может, ему внезапно стало плохо?» — говорят селяне. Нам известно только, что он упал в снег возле своего дома. И никто его часами не замечал.

Трагедия могла бы остаться незамеченной, если бы не бдительность польского зароботчанина, проживающего в Великобритании. Поляк просматривал записи с камер наблюдения и увидел лежавшее на снегу тело. Он немедленно сообщил своим родственникам в Польше. Но было уже поздно.

Врач, вызванный на место происшествия, констатировал смерть мужчины. Предварительной причиной смерти стало переохлаждение.

