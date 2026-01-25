ТСН в социальных сетях

Мир
2559
1 мин

Трагедия на Подкарпатье: 36-летний мужчина замерз в нескольких метрах от дома, его тело заметили по видеонаблюдению из Англии

Работник из Англии увидел в камере видеонаблюдения, как у дома на Подкарпатье замерзает его сосед.

Игорь Бережанский
36-летний мужчина замерз у дома — его нашли только благодаря звонку из-за границы

36-летний мужчина замерз у дома — его нашли только благодаря звонку из-за границы / © Pexels

В польском Подкарпатье 36-летний мужчина погиб от переохлаждения всего в нескольких десятках метров от собственного тома, а обнаружил его сосед по видеонаблюдению, который в этот момент находился за тысячи километров — в Великобритании.

Детали истории пишет Fakt.

36-летний поляк по имени Гжегож замерз насмерть всего в нескольких десятках метров от дома своей семьи. Местные говорят, что он возвращался домой, но что произошло, неизвестно.

«Может быть, он потерял сознание? Может, ему внезапно стало плохо?» — говорят селяне. Нам известно только, что он упал в снег возле своего дома. И никто его часами не замечал.

Трагедия могла бы остаться незамеченной, если бы не бдительность польского зароботчанина, проживающего в Великобритании. Поляк просматривал записи с камер наблюдения и увидел лежавшее на снегу тело. Он немедленно сообщил своим родственникам в Польше. Но было уже поздно.

Врач, вызванный на место происшествия, констатировал смерть мужчины. Предварительной причиной смерти стало переохлаждение.

Ранее мы писали, что случайный луч экрана спас жизнь 15-летнему юноше, который пьяным замерзал в сугробе.

