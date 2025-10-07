Трагедия на полигоне бундесвера: парашютистка потеряла ногу во время учений

Военные учения / Архивное фото / © Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Реклама

Тяжелый несчастный случай произошел во время армейских учений Grüner Komet («Зеленая комета») в немецкой земле Саксония-Ангальт. В Учебном центре сухопутных войск в Гарделегене военнослужащая бундесвера получила тяжелые травмы, повлекшие ампутацию конечности.

Об этом сообщило издание BILD.

Она была зажата между двумя боевыми машинами, когда те столкнулись на полигоне. Инцидент произошел более недели назад, 26 сентября, но сообщили о нем только в октябре. Кроме того, еще три военнослужащих получили легкие ранения в этом инциденте.

Реклама

Столкновение бронемашин Mungo и Widder

Инцидент произошел при завершении полевых маневров, в ходе которых военные отрабатывали сценарии обороны и штурма окопов противника. В учениях участвовало около тысячи солдат.

По данным командования, 28-летняя военнослужащая из парашютно-десантного полка стояла между двумя бронемашинами, когда одна из них – бронеавтомобиль Mungo – столкнулась с транспортером Widder.

Женщина получила тяжелые травмы. Ее немедленно доставили вертолетом в университетскую клинику Магдебурга, где медики были вынуждены ампутировать одну ногу. Вторую концовку удалось спасти.

Представитель воинской части сообщил, что пострадавшая вышла из критического состояния, и врачи уже начали планировать ее реабилитацию.

Реклама

Опасная статистика полигона

Это уже не первый серьезный инцидент, который произошел на полигоне в Гарделегене, где проходят учения бундесвера и партнеров по НАТО.

В апреле этого года, как пишет Volksstimme, здесь во время военных учений «Бастион Льва» погиб 21-летний нидерландский солдат в результате аварии с участием боевой машины.

В феврале 2023 года издание Focus Online сообщало , что на этом же учебном полигоне в результате столкновения двух боевых машин Puma были ранены двенадцать военнослужащих, один из которых тяжело.

Военная полиция начала расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства столкновения, которые привели к тяжелой травме парашютистки.

Реклама

Напомним, Германия наращивает армию из-за угрозы со стороны России. Стране необходимо до 60 тысяч дополнительных солдат для выполнения требований НАТО, чтобы противостоять российской армии.