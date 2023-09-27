Трагедия на свадьбе в Ираке: в пожаре погибли более 100 человек (фото, видео)

Пожар возник в большом праздничном зале после зажигания фейерверка.
На свадьбе в Ираке вспыхнул пожар, охвативший весь зал для празднований. В результате погибли более 100 человек, среди которых и жених с невестой, еще 150 получили ранения.
Об этом сообщают Al Arabiya и Reuters.
Огонь вспыхнул в здании для празднований в районе Хамдания в провинции Ниневия. По словам заместителя губернатора провинции Хасан аль-Аллака, подтверждена гибель 113 человек и ранение 150 человек. Впоследствии СМИ сообщили, что пара молодоженов тоже погибла на собственной свадьбе вместе с гостями.
Причина пожара на свадьбе в Ираке
Пожар загорелся в большом праздничном зале после зажигания фейерверка в закрытом помещении. Очевидцы рассказали, что здание загорелось около 22:45 по местному времени, когда на месте находились сотни людей. Сообщается, что здание было возведено из легковоспламеняющихся материалов и именно поэтому так быстро обрушилось.
"Мы видели, как огонь пульсировал, выходя из зала. Это те, кому удалось выбраться, не застрявшие. Даже выбравшиеся были поломаны", – рассказал о пережитом 34-летний Имад Йохана.
На место трагедии прибыло большое количество машин скорой помощи с медицинскими бригадами.
По данным Организации Красного полумесяца Ирака, в течение ночи количество пострадавших в пожаре превысило отметку 450 человек. Там не уточнили, сколько из них погибли, а сколько находятся в больнице.
К слову, 25 сентября под Степанакертом в Карабахе раздался сильный взрыв на АЗС и вспыхнул пожар. Погибли 20 человек, еще сотни получили ранения.
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