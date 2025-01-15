Спасательные операции на руднике Буффелсфонтейн в северо-западной провинции страны начались после того, как общественные организации сообщили о многочисленных смертях из-за голода и обезвоживания.

На заброшенном золотом руднике в Южной Африке произошла масштабная трагедия: по меньшей мере 109 нелегальных шахтеров погибли, а сотни остаются под землей, боясь репрессий. Власти страны, вместо организации помощи, прекратили поставки пищи и воды, пытаясь заставить шахтеров выйти, что вызвало резкую критику общественности.

Об этом пишет CNN.

Спасательные операции на руднике Буффелсфонтейн в северо-западной провинции страны начались после того, как общественные организации сообщили о многочисленных смертях из-за голода и обезвоживания. Правительство ЮАР пыталось "выкурить" нелегалов, заявляя, что они преступники. Министр Хумбудзо Нцавхене подчеркнула: “Мы не отправляем помощь преступникам. Их нужно наказывать”.

Однако представители правозащитных организаций, такие как "Объединение пострадавших от горнодобывающей промышленности общин" (MACUA), утверждают, что людей просто оставили умирать. Глубина шахты достигает 2,5 километра, а туннели образуют настоящий лабиринт, где легко потеряться. Активисты сообщают, что у шахтеров нет сил, чтобы осуществить опасный переход к другой шахте.

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На месте уже обнаружено 51 тело и спасены 106 человек. Однако остается неизвестным, сколько еще человек находятся в ловушке под землей. По разным оценкам, это может быть от 500 до 4000 человек.

В ноябре суд ЮАР обязал власти возобновить поставки пищи и воды шахтерам, однако этот приказ не выполнялся должным образом. Комиссия по правам человека ЮАР расследует действия полиции, прекратившей поставки жизненно необходимых ресурсов.

Проблема нелегальной добычи золота в ЮАР остается серьезной: по оценкам, в стране действует до 100 000 нелегальных старателей, продающих добытое золото на черном рынке.

Напомним, что шахта по добыче коксующегося угля в Покровске на востоке Украины остановила работу. Это произошло из-за приближения русских войск.