Трагедия по дороге на футбол: в Румынии разбился микроавтобус с фанатами (фото)

Место ДТП с футбольными болельщиками в Румынии / © скриншот с видео

Реклама

Страшное ДТП в Румынии унесло жизни семерых болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК. Микроавтобус с фанатами, направлявшихся на матч во Францию, на полной скорости врезался в грузовик.

Об этом сообщает skai.gr.

Шокирующая авария с большим количеством жертв произошла в румынском уезде Тимишоара. В результате ДТП погибли семь человек, еще трое получили ранения. Все они были болельщиками ПАОКа. Микроавтобус, который отправился из Греции во Францию на матч ПАОК — «Лион», столкнулся с автоцистерной.

Реклама

Как подтвердили в греческом посольстве в Бухаресте, семеро погибших — фанаты ПАОКа, путешествовавшие на туристическом микроавтобусе. Трагедия произошла в результате лобового столкновения в селе Лугож вблизи Тимишоары.

Около 17:00 к месту аварии выехала группа сотрудников посольства. Расстояние от Бухареста до места трагедии преодолевается по автодороге примерно за семь часов.

Подробности о ДТП с футбольными фанатами

По предварительной информации, микроавтобус с болельщиками ПАОКа стартовал из Салоник. Трое погибших в возрасте 25 — 27 лет были родом из Александрии-Иматии, еще один — из Пиерии.

Министерство иностранных дел Греции с первых минут после получения информации о трагедии находится в постоянном контакте с румынскими органами власти. Как отмечают в ведомстве, «персонал греческого посольства в Бухаресте немедленно отправляется на место происшествия для оперативного оформления всех необходимых процедур и контроля состояния раненых».

Реклама

ДТП произошло в 13:05 на трассе DN6 — E70 — одной из ключевых автодорог региона. Судя по видео, появившимся в открытом доступе, микроавтобус пошел на обгон, однако не успел вернуться в свою полосу, столкнулся с автоцистерной, а затем — лоб в лоб с грузовиком, двигавшимся навстречу. Сообщается, что автоцистерна перевозила этиловый спирт, но взрыва не произошло, что помогло избежать еще большего количества жертв.

По информации местных СМИ, в ДТП были задействованы четыре транспортных средства: грузовик, микроавтобус и два легковых авто. Полиция полностью перекрыла движение, а место происшествия напоминало зону боевых действий.

Румынские медиа называют этот участок трассы «дорогой смерти» из-за большого количества аварий.

«Обгон был чрезвычайно опасным. Водитель понял, что грузовик движется навстречу, попытался вернуться в свою полосу, но столкнулся с ней и его отбросило прямо на другую машину. Я видел только одного мужчину, который вышел из авто на ногах. Остальные пострадавшие лежали на дороге и в поле… их состояние было крайне тяжелым», — рассказал один из очевидцев аварии.

Реклама

Сообщения полиции и пожарной службы

«27 января 2026 года дорожные полицейские города Лугож были проинформированы о ДТП на национальной дороге DN6. На месте выяснили, что 29-летний водитель микроавтобуса, двигаясь из Карансебеша в Лугож, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком (TIR). В результате аварии погибли 7 человек — водитель и шесть пассажиров, еще трое пассажиров получили травмы. Все пассажиры микроавтобуса — мужчины», — сообщили в региональной полиции.

В пожарной службе Румынии сообщили, что до подтверждения седьмой жертвы на место аварии были направлены спасательные подразделения, спецтехника для деблокирования, пожарные автомобили и медицинские бригады. На тот момент шесть человек были констатированы погибшими, еще двое получали медицинскую помощь.

Реакция мэра Салоник

Мэр Салоник Стелиос Ангелудис выразил соболезнования семьям погибших.

«В Салониках сегодня ожили кошмарные воспоминания 4 октября 1999 года. Наши мысли — с болельщиками ПАОКа, которые погибли в Румынии по дороге на выездной матч любимой команды», — подчеркнул он, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Реклама

К слову, 25 января на Закарпатье, между Перечином и Заречово, из-за гололеда перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter с детьми из Киева, которые ехали на отдых. Шестеро детей и женщина получили травмы различной степени тяжести; одного мальчика госпитализировали в Мукачево, других — в Ужгород.