В Бразилии разбился самолет с четырьмя погибшими / © скриншот с видео

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул легкий самолет Piper Malibu упал на здание ресторана и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, находившиеся на борту.

Об этом пишет Metro.

Что известно об авиакатастрофе

Трагедия произошла около 10.30 по местному времени в городе Капао-да-Каноа. Самолет, летевший из Сан-Паулу, заходил на посадку. Однако, по предварительным данным, задел столб вблизи взлетно-посадочной полосы. После столкновения борт врезался в здание ресторана в жилом районе и мгновенно превратился в огненный шар.

Среди жертв — пилот и три пассажира, в том числе супружеская пара. К моменту аварии ресторан был закрыт, что позволило избежать массовых жертв на земле.

Пожарные и военные бригады прибыли на место происшествия в считанные минуты после катастрофы. Спасатели оперативно эвакуировали жителей соседних домов из-за угрозы распространения огня и сильного задымления.

Реакция местных властей

По словам спикера службы гражданской обороны Сабрины Римас, никто из прохожих или жителей района не получил серьезных травм, хотя на камерах видеонаблюдения зафиксированы люди, которые бежали с места падения в последний момент.

Губернатор штата Эдуардо Лейте подтвердил гибель четырех человек и заявил о полной мобилизации сил безопасности для расследования причин аварии. Место происшествия остается окруженным для проведения экспертиз.

Отмечается, что это уже вторая подобная катастрофа в сутки: менее чем за 24 часа до этого аналогичный случай с четырьмя погибшими произошел в Мексике, где легкий самолет разбился недалеко от города Пуэбла.

Напомним, военный самолет со 125 людьми на борту разбился на юге Колумбии. Подтверждена госпитализация 77 человек, 43 считаются пропавшими без вести.