Трагедия у острова Крит: погибли 18 человек

Мигранты погибли по дороге в Грецию / © Associated Press

Береговая охрана Греции изъяла тела 17 мигрантов из полузатонувшей лодки у острова Крит, а также двух выживших.

Об этом пишет издание NYT.

Число жертв является наибольшим со времен затопления рыболовного траулера «Адриана» возле южной Греции в июне 2023 года, в котором погибли сотни человек.

Пока неясно, что стало причиной затопления лодки.

Представитель министерства отказалась комментировать сообщения государственных СМИ о том, что мигранты умерли от переохлаждения, а не от утопления — обычной причины смерти в таких авариях. Она добавила, что определить происхождение мигрантов может быть затруднительно.

Трагедия произошла на фоне более широкого усиления позиции Греции по миграции. Консервативное правительство страны заморозило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в течение лета после всплеска количества прибывших на Крит из Ливии, когда 2000 человек прибыли на остров в первую неделю июля. Затем в сентябре был принят закон, предусматривающий тюремное заключение для соискателей убежища, остающихся в стране после отклонения их заявлений.

Министр миграции Греции Танос Плеврис заявил на прошлой неделе, что количество мигрантов на Крит по маршруту из Ливии сократилось, но в последние дни цифры снова начали расти.

Напомним, у побережья греческого острова Лесбос с турецкого рыболовного судна обстреляли катер береговой охраны. Огонь по греческому судну открыли контрабандисты, перевозившие нелегальных мигрантов.