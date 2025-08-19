Трагедия в больнице: из окон друг за другом выпали два человека — что известно

В Польше двое пациентов выпали из окна больницы и погибли Фото иллюстративное / © Associated Press

В польском городе Вейхерово в Поморском воеводстве произошли два трагических события в одной и той же больнице. Из окон отделения неврологии на шестом этаже специализированной больницы им. Флориана Цейновы, выпали двое пациентов.

Об этом сообщает inpoland.

Первой жертвой стала 65-летняя женщина, выпавшая из окна около 07:30 утра. Медики пытались ее спасти, однако реанимационные меры оказались безуспешными.

Несколько часов спустя, уже около полудня, с того же этажа выпал еще один пациент — мужчина того же возраста. Он тоже погиб.

Как сообщила представитель местной полиции Анетта Потрикус, оба факта расследуют следователи под процессуальным руководством прокуратуры. Связаны ли между собой эти две трагедии, пока не уточняются.

