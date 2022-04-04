Трагедия в Буче: 5 апреля состоится заседание Совбеза по исключению РФ из правозащитного Совета ООН

Трагедия в Буче: 5 апреля состоится заседание Совбеза по исключению РФ из правозащитного Совета ООН

Посол США в ООН назвала участие России в Совете по правам человека ООН фарсом.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что завтра, 5 апреля, состоится заседание Совбеза ООН по преступлениям оккупантов в Буче.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала исключить Российскую Федерацию из Совета ООН по правам человека.

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"Учитывая веские доказательства военных преступлений, в том числе сообщения о массовых захоронениях и ужасной бойне в Буче, Россия не может оставаться членом Совета ООН по правам человека" , — написала она в Twitter.

Как сообщает агентство Reuters, Соединенные Штаты также попросят Генассамблею ООН отстранить Россию от Совета ООН по правам человека из-за жестоких убийств мирных жителей Киевской области. Об этом заявила в понедельник, 4 апреля, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Участие России в Совете по правам человека — это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пора Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их удаление", — сказала американский дипломат. Она добавила, что хочет голосования на этой неделе.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населённые пункты подверглись значительным разрушениям от артиллерийских обстрелов и авиударов.

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