Трагедия в Буче: Столтенберг заявил о ближайшем прекращении дипломатических контактов с РФ

Трагедия в Буче: Столтенберг заявил о ближайшем прекращении дипломатических контактов с РФ

По словам генсека НАТО, российское вторжение и развитие событий в Украине было прогнозируемым.

Во время июньского саммита НАТО примет новую стратегию безопасности Европы, которая будет основываться на изменениях через российское вторжение России в Украину. В частности, среди будущих нововведений Альянс рассчитывает разорвать дальнейшее ведение диалога с РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

По его словам, российское вторжение и развитие событий в Украине было прогнозируемым. "После аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе, НАТО приняло беспрецедентные меры. За неделю до вторжения наше присутствие в Европе было увеличено", – отмечает генеральный секретарь.

Также генсек отметил, что Россия должна понести ответственность за военные преступления в Буче. Он подчеркнул, что в НАТО уверены, что зверства были совершены, когда территорию контролировали российские военные.

"Россия ответственна за то, что произошло в Буче. Когда это произошло, именно она контролировала эту территорию. Это военное преступление, но я думаю, что мы видели еще не все. Когда территории перейдут под контроль Украины, мы увидим еще больше свидетельств военных" преступлений", — сказал Столтенберг.

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