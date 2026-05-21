Трагедия в детсаде: на территории заведения нашли мертвого двухлетнего ребенка

Детсад. / © УНИАН

В польском городе Зомбки возле Варшавы в детском саду произошла трагедия. Погиб двухлетний ребенок. Полиция и прокуратура расследуют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает издание RMF24.

Несчастный случай произошел 20 мая. По предварительным данным, мальчик утонул в водоеме на территории детского сада. Тело обнаружили работники детского сада. Они сразу оказали первую медицинскую помощь, затем реанимацию провели приехавшие на вызов медики. Впрочем, спасти ребенка не удалось.

По словам спикера Варшавско-Пражской окружной прокуратуры, задержали двух воспитательниц заведения, возраст которых 48 и 53 лет. Им пока не выдвигали обвинений, а допрашивают, как свидетелей. Если будут получены доказательства об их причастности, то работницам предъявят обвинения.

Районная прокуратура в Воломине приступила к расследованию для выяснения обстоятельств смерти ребенка.

