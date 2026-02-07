- Дата публикации
Трагедия в луна-парке: аттракцион раздавил полицейского во время спасения людей
Выходной день на ярмарке в Индии превратился в сцену из фильма-катастрофы, когда гигантская карусель с людьми свалилась на землю.
Инспектор полиции погиб, а еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как аттракцион «Топ-спин» внезапно обрушился во время работы на международной ярмарке ремесел в индийском городе Фаридабаде.
О трагическом инциденте и обстоятельствах гибели спасателя пишет The Hindu.
Паника вместо веселья
Трагедия произошла в субботу, 7 февраля, около 18:00, когда конструкция, на которой находились 26 посетителей, сорвалась с креплений во время вращения и с грохотом упала на землю. Крики радости мгновенно сменились криками ужаса, а испуганная толпа начала панически разбегаться, пытаясь избежать обломков массивного механизма.
Аттракцион, известный как Цунами, имитирует гигантскую волну, раскачивая пассажиров и одновременно вращая их вокруг своей оси. Очевидцы рассказывают, что один конец качелей внезапно оторвался на высоте, превратив экстремальное развлечение в смертельную ловушку для десятков людей, среди которых были женщины и дети.
Последствия трагедии
Жертвой аварии стал инспектор полиции Джагдиш Прасад, отвечавший за безопасность на этом участке: он получил смертельную травму головы, когда вторая часть поврежденной конструкции обрушилась прямо на него при попытке вытащить пострадавших из-под завалов. Медики констатировали смерть офицера уже в больнице.
Власти штата Харьяна немедленно распорядились провести тщательное расследование, а полиция уже зарегистрировала уголовное производство против владельца аттракциона. Чиновники уверяют, что проверки техники проводились ежедневно, однако причину катастрофического отказа механизма еще предстоит установить экспертам.
