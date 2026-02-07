Трагедия в луна-парке: аттракцион раздавил полицейского во время спасения людей

В Индии карусель упала с людьми Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Инспектор полиции погиб, а еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как аттракцион «Топ-спин» внезапно обрушился во время работы на международной ярмарке ремесел в индийском городе Фаридабаде.

О трагическом инциденте и обстоятельствах гибели спасателя пишет The Hindu.

Паника вместо веселья

Трагедия произошла в субботу, 7 февраля, около 18:00, когда конструкция, на которой находились 26 посетителей, сорвалась с креплений во время вращения и с грохотом упала на землю. Крики радости мгновенно сменились криками ужаса, а испуганная толпа начала панически разбегаться, пытаясь избежать обломков массивного механизма.

Аттракцион, известный как Цунами, имитирует гигантскую волну, раскачивая пассажиров и одновременно вращая их вокруг своей оси. Очевидцы рассказывают, что один конец качелей внезапно оторвался на высоте, превратив экстремальное развлечение в смертельную ловушку для десятков людей, среди которых были женщины и дети.

Последствия трагедии

Жертвой аварии стал инспектор полиции Джагдиш Прасад, отвечавший за безопасность на этом участке: он получил смертельную травму головы, когда вторая часть поврежденной конструкции обрушилась прямо на него при попытке вытащить пострадавших из-под завалов. Медики констатировали смерть офицера уже в больнице.

Власти штата Харьяна немедленно распорядились провести тщательное расследование, а полиция уже зарегистрировала уголовное производство против владельца аттракциона. Чиновники уверяют, что проверки техники проводились ежедневно, однако причину катастрофического отказа механизма еще предстоит установить экспертам.

Напомним, в немецком Гамбурге поезд метро на скорости сошедший с рельсов врезался в тупик. Инцидент привел к масштабной эвакуации пассажиров и остановке движения на линии.