Трагедия в христианском лагере: во время наводнения погибли десять девочек

Трагедия в христианском лагере. / © Bild

Реклама

Сильное наводнение, которое ударило по округу Кер в Техасе, повлекло за собой гибель не менее десяти девушек и одной воспитательницы из христианского летнего лагеря Camp Mystic. Еще несколько детей считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет издание BILD.

Погибшие девушки. / © Bild

Снимок, на котором изображены тринадцать девушек и двое воспитателей, были сделаны незадолго до трагедии. В настоящее время подтверждена гибель большинства из них. Остальные до сих пор не найдены, шансы на обнаружение живыми стремительно уменьшаются.

Реклама

Дети приехали в лагерь 29 июня. Их разместили в деревянном корпусе под названием Bubble-Inn, расположенном всего в 150 метрах от реки Гуадалупе. Ночью с пятницы на субботу, около четырех часов, река вышла из берегов — уровень воды поднялся почти на девять метров в считанные часы. Наводнение застало детей врасплох, когда те еще спали.

Директор лагеря Ричард Истленд пытался добраться до корпуса на автомобиле, чтобы спасти детей. Его тело вместе с тремя девушками было найдено в затопленной машине. По словам его сына, здания Bubble-Inn и Twin были полностью отрезаны потоками воды – эвакуация стала невозможной.

Наводнение в Техасе. / © Bild

Местные власти начали расследование готовности лагеря к чрезвычайным ситуациям. По предварительным оценкам стихия развернулась слишком стремительно, чтобы успеть эвакуировать детей.

Напомним, 4 июля 2025 года проливные дожди повлекли за собой смертоносные наводнения вдоль реки Гуадалупе в штате Техас. По состоянию на 6 июля погиб не менее 51 человек.

Реклама

Из-за наводнений президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Техасе.