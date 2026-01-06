Трагедия в Иерусалиме: автобус наехал на протестующих — уже известно о последствиях

В Иерусалиме произошла трагедия / © Reuters

В столице Израиля, в Иерусалиме, автобус наехал на толпу протестующих.

Об этом говорится в Clash Report, в сообщениях телеканала Kan 11, а также службы экстренной медицинской помощи города.

Транспортное средство въехало в группу ультраортодоксальных демонстрантов, перекрывших проезжую часть.

По обновленной информации, в результате наезда погиб подросток. Еще несколько человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщает израильская служба экстренной медицинской помощи Magen David Adom, молодого человека достали из-под автобуса уже без признаков жизни. По данным телеканала Kan 11, погибшему было около 13 лет.

Очевидцы инцидента утверждают, что после столкновения с одним из протестующих автобус не остановился сразу и продолжил движение. Среди пострадавших — как взрослые, так и несовершеннолетние.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств трагедии. В правоохранительных органах заявили, что в настоящее время прорабатывают все возможные версии происшествия. Водитель автобуса задержан, он находится в отделении полиции и дает показания.

