Трагедия в Индии: десятки человек погибли во время давки на политическом митинге

Трагедия в Индии / © Bild

Ужасное событие произошло в индийском городе Кафур, где многолюдное политическое мероприятие обернулось массовой трагедией. По информации местных СМИ и чиновников, по меньшей мере 31 человек погиб в результате давки, возникшей на митинге.

Об этом пишет издание Bild.

Эти данные подтверждают, в частности телеканал NDTV и другие информационные ресурсы. Министр здравоохранения штата Тамилнад, Ма. Субраманиан, сообщил газете Hindustan Times, что среди жертв есть шестеро детей. Кроме погибших, десятки человек получили травмы разной степени тяжести. Телевизионные кадры демонстрировали, как бессознательных людей выносили из переполненной толпы.

Мероприятие проходило с участием известного регионального актера и политика Джозефа Виджая Чандрасекхара. На митинге собралось около 30 тысяч человек, что значительно превысило исходные ожидания организаторов.

Как сообщают очевидцы, на которых ссылается Hindustan Times, хаос начался, когда огромное количество участников начало одновременно продвигаться поближе к трибуне. Это привело к сильному скоплению, в результате которого многие потеряли сознание. Сам Виджай прервал свою речь, как только осознал, какая трагедия разворачивается среди зрителей.